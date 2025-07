Tak Sinner zareagował, jak dowiedział się o tańcu ze Świątek. Te słowa mówią wszystko!

Wimbledon 2025. Wielki sukces Igi Świątek

Do tej pory trawiaste korty zawsze sprawiały polskiej mistrzyni nieco więcej problemów. Swoim występem podczas tegorocznego Wimbledonu pokazała jednak, że w tym aspekcie znacznie się poprawiła. I to w jakim stylu!

Już sama droga do finału imprezy rozgrywanej w Wielkiej Brytanii wyglądała w wykonaniu 24-latki znakomicie. A sam finał - jak ze snu! Polka pokonała w nim Amandę Anisimovą 6:0, 6:0 i bez straty gema wywalczyła kolejny wielkoszlemowy tytuł w swojej karierze. Światowe media i obserwatorzy docenili nie tylko fakt triumfu Polki, ale i tego, w jaki sposób do niego doszła. Trochę mniej do gustu przypadł natomiast makaron z truskawkami, którego raszynianka okazała się wielką propagatorką, ale to temat na inną historię...

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Sinner poprowadził Świątek w tańcu

Dzień po Świątek natomiast, w niedzielę, został rozstrzygnięty męski Wimbledon. W finale Jannik Sinner pokonał Carlosa Alcaraza 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Podobnie jak w przypadku Polki, także i Włoch triumfował w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy w swojej karierze.

Triumfatorzy spotkali się w niedzielny wieczór na Balu Mistrzów Wimbledonu. I - jak nakazuje tradycja - zatańczyli ze sobą jako najlepsi podczas turnieju. Już jednak przed całym wydarzeniem włoski sportowiec dał do zrozumienia, że ten aspekt nie jest jego mocną stroną. - To problem! Nie jestem za dobry w tańcu... Ale dam sobie radę - skwitował z uśmiechem Sinner.

Jak dotąd nigdzie nie pokazano, w jaki sposób Włoch poprowadził Świątek w tańcu. W poprzednich latach podobne filmiki często pojawiały się w sieci. Czyżby jednak forma faktycznie nie była najwyższych lotów?

To wszystko oczywiście rozważania z uśmiechem, bo fakty są takie, że zarówno Świątek, jak i Sinner wyjeżdżają z Wysp Brytyjskich pełni radości, satysfakcji i uśmiechu!