Wim Fissette zdradził co Iga Świątek powiedziała mu w najgorszym momencie sezonu! Ważny moment

– To świetna historia, dla mnie bardzo satysfakcjonująca – podkreśla Wim Fissette w serwisie Tennis Sweetspot. – Jej ciężka praca nigdy się nie zatrzymała, a teraz została za to nagrodzona. Pamiętam jak mi powiedziała: „Słyszę te negatywne komentarze, ale chcę udowodnić, że się mylą. Wiem, że możemy to zrobić. To nie z twojego powodu nie wygrywam, bo wiem, że wykonujemy dobrą pracę”. To było naprawdę miłe – dodał Fissette.