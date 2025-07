Kim jest Jan Urban? Sylwetka kandydata na selekcjonera reprezentacji Polski. Jakie kluby prowadził?

To on jest zagrożeniem dla Cezarego Kuleszy? Ostra ocena sytuacji w PZPN! „Kółko wzajemnej adoracji”

Coraz więcej wskazuje na to, że Jan Urban zostanie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Saga związana z obsadą tego stanowiska zdaje się dobiegać końca, a – jak poinformował dziennikarz Roman Kołtoń – rozmowy z doświadczonym trenerem są już na bardzo zaawansowanym etapie. Oficjalne ogłoszenie jego nominacji może nastąpić dosłownie w każdej chwili.

W gronie potencjalnych następców pojawili się m.in. Jerzy Brzęczek, Adam Nawałka, Marek Papszun, a także Jan Urban. Według Kołtonia to właśnie ten ostatni wyrósł na głównego faworyta, a rozmowy z PZPN są już na ostatniej prostej. Jeśli nic się nie zmieni, 62-letni szkoleniowiec wkrótce zostanie ogłoszony nowym selekcjonerem.

Kim jest Jan Urban?

Jan Urban pracował już w reprezentacji Polski w 2008 roku jako asystent selekcjonera kadry. Był w kadrze przed mistrzostwami Europy 2008 u Leo Beenhakkera. Przez lata prowadził też czołowe polskie kluby z Ekstraklasy Legię Warszawa, Zagłębie Lubin, Lecha Poznań, Śląsk Wrocław czy Górnik Zabrze.

Jako trener doprowadził dwukrotnie do mistrzostwa Polski Legię Warszawa w sezonach 2012/2013 i 2013/2014. Dwukrotnie zdobył z nimi także Puchar Polski i Superpuchar Polski. Do Superpucharu Polski doprowadził także Lech Poznań w 2016 roku.

W ostatnim czasie prowadził Górnik Zabrze, z którym rozstał się w kwietniu 2025 roku.

Jan Urban jako piłkarz

Jan Urban był też bardzo dobrym piłkarzem. Karierę zaczynał w Zagłębiu Sosnowiec, skąd przeniósł się do Górnika Zabrze. To stamtąd trafił do Hiszpanii. Był tam zawodnikiem Osasuny Pampeluna, Realu Valladolid czy CD Toledo. Grał także jeden sezon w niemieckim VfB Oldenburg.

Karierę kończył w 1998 roku w Górniku Zabrze. Jan Urban występował także w reprezentacji Polski. Przez siedem lat rozegrał 57 spotkań, w których zdobył siedem bramek. Znalazł się w kadrze narodowej na mundial 1986.