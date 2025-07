Lechici powinni zapomnieć o tym meczu, pamiętać go powinna za to Legia! Bartosz Mrozek pokonany z połowy boiska w sparingu z Banikiem [WIDEO]

To jest naprawdę gorące lato w Łodzi. Działacze Widzewa Łódź szaleją podczas letniego okna transferowego i konsekwentnie wzmacniają kadrę przed startem nowego sezonu Ekstraklasy. Klub zakontraktował już dziewięciu nowych zawodników, ale wygląda na to, że to nie koniec ofensywy. Teraz na liście życzeń znalazł się piłkarz, który może stać się prawdziwą gwiazdą całej ligi.

Król strzelców na celowniku Widzewa

Mowa o Angelu Rodado (28 l.), absolutnym liderze Wisły Kraków i najlepszym piłkarzu I ligi. Hiszpański napastnik w dwóch ostatnich sezonach sięgał po koronę króla strzelców na zapleczu Ekstraklasy, udowadniając swoją niesamowitą skuteczność. Przed rokiem był kluczową postacią "Białej Gwiazdy" w drodze po sensacyjny triumf w Pucharze Polski.

Jego wszechstronność, technika i instynkt strzelecki sprawiły, że stał się łakomym kąskiem dla wielu klubów. Jak podaje portal meczyki.pl, to właśnie Widzew jest obecnie najbardziej zdeterminowany, aby pozyskać Hiszpana i sprowadzić go do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Milion euro na stole. Wisła postawi twarde warunki?

Pozyskanie tak kluczowego zawodnika nie będzie jednak ani łatwe, ani tanie. Według doniesień medialnych, Widzew jest gotów zaoferować za gwiazdę Wisły ponad milion euro. Gdyby transakcja doszła do skutku, byłby to bez wątpienia jeden z najdroższych i najgłośniejszych transferów, a także hit całego okna w Ekstraklasie.

Wisła Kraków zdaje sobie jednak sprawę z wartości swojego lidera i z pewnością postawi twarde warunki. Krakowianie, którzy po raz kolejny nie zdołali awansować do Ekstraklasy, mogą chcieć zatrzymać Rodado, aby w nadchodzącym sezonie znów walczyć o powrót do elity. Wydaje się, że taka oferta nie będzie satysfakcjonować krakowian.

Prawdziwa rewolucja kadrowa w Łodzi

Angel Rodado byłby dziesiątym wzmocnieniem Widzewa w tym oknie. Łódzki klub dokonał już solidnych zakupów na każdej pozycji, co pokazuje jego ambicje na nadchodzący sezon. Wśród nowych twarzy jest między innymi młodzieżowiec Mariusz Fornalczyk z Korony Kielce.

Letnie transfery Widzewa Łódź:

* Bramkarz: Maciej Kikolski (Radomiak Radom)

* Obrońcy: Dion Gallapeni (FC Prisztina), Ricardo Visus (Almere City)

* Pomocnicy: Samuel Akere (Botew Płowdiw), Angel Baena (Wisła Kraków), Mariusz Fornalczyk (Korona Kielce), Antoni Klukowski (Pogoń Szczecin), Lindon Selahi (HNK Rijeka)

* Napastnik: Sebastian Bergier (GKS Katowice)

