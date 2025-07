Polskiemu piłkarzowi grożono nożem w sklepie. Uratowało go jedno

Była 10 minuta, gdy zawodnicy Banika na przedopolu własnej „szesnastki” przerwali próbę akcji ofensywnej poznaniaków. Błyskawiczna wymiana podań między Ewertonem a Davidem Latalem zakończyła się uderzeniem tego pierwszego z własnej połowy w kierunku bramki Lecha.

Kuriozalny gol Ewertona – Zobacz WIDEO!

Brazylijczyk, od dziewięciu lat grający w Europie (od sześciu – w lidze czeskiej), dostrzegł, że Bartosz Mrozek ustawiony jest daleko poza polem karnym Kolejorza. Jego strzał był na tyle silny i na tyle precyzyjny, że piłka przeleciała nad głową reprezentacyjnego golkipera i – nie dając mu żadnych szans na skuteczną interwencję – wpadła do siatki!

V probíhajícím přípravném zápase mezi Lechem Poznaň a Baníkem dal Ewerton nádherný gól z vlastní poloviny! pic.twitter.com/3D38ZRPsT0— Martin A. (@ogy_16) July 5, 2025

Kuriozalne trafienie czeskiej drużyny nie zdeprymowało lechitów: kwadrans później wyrównującego gola zdobył dla nich Mikael Ishak. Tuż przed przerwą jednak to rywale zadali decydujące trafienie; najlepszy bramkarz ekstraklasy minionego sezonu skapitulował po strzale Erika Prekopa.

Mecz z Banikiem był re-deb iutem w barwach Lecha pozyskanego tego lata z Jagiellonii stopera, Mateusza Skrzypczaka. Zabrakło natomiast na murawie m.in. Radosława Murawskiego, który wypadł z gry na co najmniej trzy miesiące.

Lech czeka na Legię w Superpuchar, a Legia czeka na… Banik

Lechici do gry o stawkę wejdą już w najbliższą niedzielę. Przy Bułgarskiej w starciu o Superpuchar Polski podejmą Legię. Stołeczny zespół będzie już mieć za sobą pierwszy mecz 1. rundy kwalifikacji Ligi Europy z kazachskim FK Aktobe. Jeśli warszawianie przejdą tego rywala, w kolejnej rundzie czekać na nich będzie… właśnie Banik, z Ewertonem w składzie.

Brazylijska gwiazda Banika na celowniku polskich klubów

Brazylijczyk to jedna z najważniejszych postaci ostrawskiej drużyny. W dwóch ostatnich sezonach czeskiej ekstraklasy strzelał dla Banika – odpowiednio – 13 i 14 goli, dokładając do tego pokaźną liczbę asyst. Wyceniany jest obecnie na ok. 3 mln euro, a kilka miesięcy temu, w zimowym okienku transferowym, spekulowano o możliwości jego przeprowadzki do… Lecha bądź Legii.