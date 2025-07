PRIME MMA 13: Karta walk. Kolejność pojedynków na gali we Wrocławiu 5.07.2025 [KTO WALCZY?]

To może być ogromna szansa dla Arkadiusza Wrzoska! Szef KSW wypalił o tym wprost

Donald Trump zszokował wszystkich! Gala UFC w Białym Domu. To się dzieje

Zapowiada wojnę w walce z Szymonem Kołeckim. "Mam tyle broni w arsenale, że mogę to skończyć czymkolwiek"

PRIME MMA 13: Karta walk. Kolejność pojedynków

W sobotę, 5 lipca, Wrocław stanie się stolicą polskich freak-fightów — to właśnie tam odbędzie się długo wyczekiwana gala PRIME MMA 13. To już trzynasta edycja wydarzenia organizowanego przez drugą największą federację tego typu w kraju, która od początku swojej działalności przyciąga uwagę nie tylko fanów sportów walki, ale i miłośników internetowych celebrytów, barwnych postaci oraz pełnych emocji widowisk. PRIME MMA 13 zapowiada się wyjątkowo emocjonująco — zarówno ze względu na zestawienie walk, jak i niespotykane napięcie, jakie towarzyszy przygotowaniom do gali.

Gwiazda PRIME MMA weszła na wagę w samej bieliźnie. Ale ciało! Rozpaliła zmysły kibiców [GALERIA]

W walce wieczoru zmierzą się Kamil "Taazy" Mataczyński i Arkadiusz Tańcula. Obaj zawodnicy od tygodni budują atmosferę konfrontacji, ale ostatnie wydarzenia sprawiły, że emocje sięgnęły zenitu. Na jednym z ostatnich programów promujących galę doszło między nimi do ostrej wymiany zdań, która przerodziła się w fizyczne starcie — w ruch poszły nie tylko pięści, ale i… krzesło. Eskalacja konfliktu nastąpiła podczas ceremonii ważenia. Tańcula z zimną krwią uderzył swojego przeciwnika otwartą dłonią w twarz, po czym bez słowa zszedł ze sceny i już na nią nie wrócił. Napięcie między zawodnikami jest tak wysokie, że wielu kibiców nie może się doczekać, aż konflikt zostanie rozwiązany w oktagonie.

Emocje i kontrowersje we Wrocławiu

Początkowo walka wieczoru miała wyglądać inaczej — planowano, że Paweł „Prezes” Jóźwiak zmierzy się z Kasjuszem „Don Kasjo” Życińskim. Do pojedynku jednak nie dojdzie. Po publicznej kłótni i przepychankach pomiędzy oboma zawodnikami, federacja postanowiła zmienić zestawienie. Zamiast Don Kasjo, przeciwnikiem Jóźwiaka będzie popularny raper Waszka G, który nie boi się ostrego języka ani ryzykownych decyzji. Zmiana wywołała burzę komentarzy, ale też zwiększyła zainteresowanie galą, która zapowiada się jako jedno z najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń tego roku.

PRIME MMA: Tańcula sprzedał liścia Taazy'emu przed walką! Awantura przed pojedynkiem na gali

Kto walczy na gali PRIME 13 we Wrocławiu?

Karta główna:

[MMA]: Kamil "Taazy" Mataczyński vs Arkadiusz Tańcula

[Boks, małe rękawice]: Paweł Dalton vs Marek Jówko

[Boks, małe rękawice]: Ali & Dags vs Kazik Kartel

[K-1, małe rękawice]: Turniej streamerów: FINAŁ

[Boks, małe rękawice]: Paweł Jóźwiak vs Waszka G

[K-1, małe rękawice]: Brodnicka & Laluna vs Szymańska & Borkowska & Habibi Niki & Maria Gail

[K-1, małe rękawice]: Filip "Janik" Janicki vs Patryk "Viter" Viteritti

Karta wstępna:

[K-1, małe rękawice]: Turniej streamerów: Mati & Świder vs Mezo & Piekosz

[K-1, małe rękawice]: Turniej streamerów: Czeszczu & Duży Tommy vs Deno & Szafir

[Boks, małe rękawice]: Krzysztof "Żołnierz" Ryta vs Dominik Zadora vs Błażej Bahar