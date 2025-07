Iga Świątek - Danielle Collins RELACJA NA ŻYWO i WYNIK. Polka walczy w Wimbledonie

Na żywo Iga Świątek - Danielle Collins Trwa już mecz Sinner - Martinez. Po tym spotkaniu na korcie wyjdzie Iga Świątek. Grają również potencjalne rywalki Polki w 4. rundzie - Rybakina i Tauson Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Danielle Collins w 4. rundzie Wimbledonu. Początek spotkania ok. godz. 16.30, po zakończeniu meczu Sinner - Martinez.

Iga Świątek i Danielle Collins zagrają ze sobą już po raz dziesiąty. Bilans tej rywalizacji to 7-2 dla Polki, ale ostatnio górą była Amerykanka, która pokonała Polkę 6:1, 7:5 w Rzymie. Wcześniej panie zmierzyły się w czasie igrzysk w Paryżu i po tym spotkaniu tenisistka z Florydy najpierw przy siatce a potem w strefie wywiadów zaatakowała Polkę, zarzucając jej, że jest fałszywa i sztuczna. Na początku tego sezonu przed finałem United Cup Polska - USA w czasie tradycyjnej wymiany uścisków dłoni Collins demonstracyjnie odwróciła wzrok, a po chwili zrobiła wymowną minę. Na dodatek swym zachowaniem przechwala się potem na Instagramie! "Nie wiem, czy zauważyliście... Nowy rok, ale ja wciąż taka sama" - komentowała.

Świątek - Collins RELACJA NA ŻYWO z Wimbledonu

Teraz Iga Świątek i Danielle Collins znów się spotkają. W czasie konferencji prasowej po meczu z Caty McNally (5:7, 6:2, 6:1) Polka została zapytana o Amerykankę i o to, jakim wyzwaniem będzie dla niej to spotkanie. Była liderka rankingu wyraźnie starała się skupić na tenisowych aspektach. - Nie oglądałam tutaj żadnych jej meczów, więc będę musiała się przygotować taktycznie - stwierdziła Iga Świątek, a zapytana o to, jak opisałaby Danielle Collins na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń, odparła krótko i z kamienną twarzą: - Cóż, płaska gra, zawodniczka grająca z linii końcowej, solidny serwis i lubi być proaktywna oraz agresywna.

W drugiej części konferencji prasowej Igi Świątek, kiedy z naszą tenisistką rozmawiali polscy dziennikarze, padło pytanie, czy spodziewa się, że istotną rolę będą odgrywały aspekty psychologiczne i mentalne. I czy Amerykanka będzie próbowała wypracować sobie przewagę na tym polu.

- Jedynie na igrzyskach była sytuacja, gdzie dostałam piłką i miałam wrażenie, że to było trochę celowe, ale to nie ma totalnie znaczenia. We wszystkich meczach, które rozegrałyśmy, ta z nas wygrywała, która grała lepiej. Myślę, że trzeba po prostu skoncentrować się na tym, jak zagrać czysto tenisowo - odparła Iga Świątek.

