Danielle Collins zapytana o kryzys Igi Świątek. Wymowne słowa, ale ugryzła się w język

Cóż, czuję, że wyszłam na kort po tylu przegranych z Igą i oczywiście nauczyła się na tych doświadczeniach, na tych pojedynkach. W mojej głowie myślałam sobie: „OK, choć ostatnie kilka razy, gdy grałyśmy, ona mnie pokonała, ja grałam w tych meczach naprawdę dobry tenis.” To dało mi pewność siebie. Następnie, ucząc się z tych sytuacji, wykorzystywałam mój styl gry i byłam nieco bardziej precyzyjna niż poprzednio - stwierdziła Danielle Collins. - Moim priorytetem dzisiaj było wyjść na kort i być konsekwentną w uderzeniach, które wykonuję. Oczywiście, z moim stylem gry, gram dość agresywnie. Czasami to może pójść w jedną lub drugą stronę. Może wyglądać naprawdę świetnie i efektownie, a czasem można chybić kilka uderzeń. Ale myślę, że posiadanie pewności siebie i zaufanie sobie w tych kluczowych momentach, by pójść na całość, zaufać swojej atletyczności i naprawdę, tak po prostu nie bać się atakować w tych ważnych momentach. To było kluczowe - dodała Amerykanka.