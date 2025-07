JAZDA!

POLKA DEMOLKA! Iga Świątek królową wimbledońskiej trawy po szokującym pogromie w finale!

Iga Świątek mistrzynią Wimbledonu! Rozpędzona Polka zagrała znów genialny mecz i rozgromiła w finale 6:0, 6:0 Amandę Anisimova. Zagrała w wielkoszlemowych finale po raz szósty i wszystkie wygrała! To jej pierwsze turniejowe zwycięstwo od 13 miesięcy. Przełamała się w wielkim stylu i to na trawie, na której do tej pory czuła się najmniej komfortowo.