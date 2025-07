i Autor: AP Photo/Alessandra Tarantino

Kapelusze z głów przed paniami!

Tak się przechodzi do historii, są pierwsze bramki polskich piłkarek w finałach mistrzostw Europy! Natalia Padilla-Bidas z golem i asystą

Kapitalny mecz rozgrywają w Lucernie Biało-Czerwone piłkarki. Choć już przed pierwszym gwizdkiem wiadomo było, że zarówno dla Polek, jak i Dunek będzie to pożegnanie z turniejem EURO, nasze zawodniczki nie spuściły głów. Na mecz ze Skandynawkami, które mają już w dorobku jeden srebrny i dwa brązowe medale ME, wyszły z wielką ochotą do gry – jakby zeszło z nich wszelkie napięcie związane z debiutem w wielkiej imprezie. I postawiły na swoim: otworzyły wreszcie swoje konto bramkowe!