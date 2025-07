Łamiąca serca deklaracja Igi Świątek! Chodzi o porażkę w igrzyskach olimpijskich

Iga Świątek przeszła do historii tenisa! Wimbledon nie widział takich rzeczy od ponad stu lat

Iga Świątek otrzymała specjalne gratulacje i... mema od Roberta Lewandowskiego! Piłkarz rozbawił wszystkich do łez

Wspaniała Iga Świątek w kapitalnym stylu wygrała Wimbledon i jest to już jej szósty wielkoszlemowy triumf w karierze. To pierwsze turniejowe zwycięstwo Polki po długiej przerwie - aż 13 miesiącach. Największym rozczarowaniem naszej mistrzyni w tym czasie była niewątpliwie porażka w półfinale turnieju olimpijskiego w Paryżu. Iga Świątek była wtedy murowaną faworytką do złota, ale nie poradziła sobie z presją. Wyraźnie usztywniona i zestresowana uległa 2:6, 5:7 Chince Qinwen Zheng. Skończyło się brązowym medalem.

W czasie polskiej części konferencji prasowej po finale Wimbledonu Iga Świątek zdecydowała się na poruszające wyzwanie:

- Oddałabym jednego Szlema za złoty medal olimpijski - powiedziała Iga Świątek. Kiedy padło pytanie z sali, którego Szlema, Polka dodała z uśmiechem: - Nie będę wybierać.

Iga Świątek bardzo przeżyła porażkę w półfinale turnieju olimpijskiego i dużo było głosów, że to traumatyczne przeżycie miało bardzo duży wpływ na jej gorszą formę w kolejnych miesiącach. Załamana Polka po przegranym meczu z Qinwen Zheng popłakała się w trakcie udzielanego na żywo wywiadu. Potem zdradziła, że bardzo długo płakała, przeżywając to niepowodzenie. Tym większe brawa za to, że pozbierała się i wywalczyła brąz.

Iga Świątek wygrywając Wimbledon, zgarnęła do kolekcji już szósty wielkoszlemowy triumf w karierze. A to nie koniec spektakularnych wyczynów raszynianki. Nasza gwiazda została właśnie pierwszą tenisistką po Australijce Ashleigh Barty, która zdobyła tytuły na wszystkich trzech nawierzchniach - ziemnej (Roland Garros 2020, 2022, 2023 i 2024), twardej (US Open 2022) i trawie (Wimbledon 2024). Iga Świątek jest też drugą po Monice Seles zawodniczką, która wygrała sześć swoich pierwszych finałów w turniejach Wielkiego Szlema.

Wimbledon: Premie są ogromne, ale podatki też! Iga Świątek musi oddać fortunę!

Iga Świątek po triumfie w Wimbledonie awansuje w rankingu WTA z 4. na 3. miejsce. Przed nią będą już tylko Aryna Sabalenka i Coco Gauff. W rankingu WTA Race, który zlicza punkty wywalczone w tym roku, Polka jest już na 2. pozycji. Za wygranie Wimbledonu zarobiła 3 mln funtów czyli blisko 15 mln złotych. W sumie z turniejowych premii uzbierała już 40,4 mln dolarów. Tylko dwie tenisistki zarobiły na kortach więcej niż Iga Świątek - Serena i Venus Williams.

Iga Świątek wyjawiła swoje największe marzenie poza tenisem! W Polsce go nie zrealizuje

Ulubione danie Igi Świątek? Makaron z truskawkami jak u babci – prosty, pyszny i kultowy

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie