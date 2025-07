Tak wygląda ranking WTA po Wimbledonie! Kryzys Igi Świątek? Jaki tam kryzys!

Iga Świątek po triumfie w Wimbledonie awansuje w rankingu WTA z 4. na 3. miejsce. Przed nią będą już tylko Aryna Sabalenka i Coco Gauff. W rankingu WTA Race, który zlicza punkty wywalczone w tym roku, Polka jest już na 2. pozycji. Za Aryną Sabalenką. Tak będzie wyglądać Top-5 rankingu WTA po Wimbledonie.

1. Aryna Sabalenka 12420 pkt.

2. Coco Gauff 7669

3. Iga Świątek 6813

4. Jessica Pegula 6423

5. Mirra Andriejewa 5163

Iga Świątek a wygranie Wimbledonu zarobiła 3 mln funtów czyli blisko 15 mln złotych. W sumie z turniejowych premii uzbierała już 40,4 mln dolarów. Tylko dwie tenisistki zarobiły na kortach więcej niż Iga Świątek - Serena i Venus Williams.

Iga Świątek wygrywając Wimbledon, zgarnęła do kolekcji już szósty wielkoszlemowy triumf w karierze. A to nie koniec spektakularnych wyczynów raszynianki. Nasza gwiazda została właśnie pierwszą tenisistką po Australijce Ashleigh Barty, która zdobyła tytuły na wszystkich trzech nawierzchniach - ziemnej (Roland Garros 2020, 2022, 2023 i 2024), twardej (US Open 2022) i trawie (Wimbledon 2024). Iga Świątek jest też drugą po Monice Seles zawodniczką, która wygrała sześć swoich pierwszych finałów w turniejach Wielkiego Szlema. Jako pierwsza Polka w historii wygrała Wimbledon. Jadwiga Jędrzejowska i Agnieszka Radwańska zagrały w finałach, ale obie przegrały mecze o tytuł.

- Nie marzyłam o tym, zawsze wydawało mi się to bardzo odległe. Czuję się doświadczona, ale nigdy nie spodziewałam się, że wygram Wimbledon - powiedziała tuż po meczu Iga Świątek. - Chciałabym podziękować mojej rodzinie, która przyjechała tutaj na finał. W szczególności mojemu tacie, bez którego by mnie tu nie było. W wielu ciężkich momentach popychał mnie do pracy, kiedy ja byłam za głupia, żeby to zrozumieć - dodała.