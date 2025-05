Iga Świątek komentuje klęskę z Danielle Collins. Przyznała się do kluczowego błędu

Mecz Igi Świątek z Danielle Collins w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie wywoływał ogromne emocje. Podtekstów było bowiem dużo. Collins niespełna rok temu w czasie igrzysk w Paryżu po przegranym meczu ze Świątek najpierw przy siatce a potem w strefie wywiadów zaatakowała Polkę, zarzucając jej, że jest fałszywa i sztuczna. - Nigdy nie zrobiłam nic niemiłego w tej kierunku i nie wiem, o co jej chodziło - nie kryła zdziwienia Iga.

- Myślę, że to, co wydarzyło się wtedy na korcie, przypominało tarcia, jakie ludzie mają czasami w pracy. Wszyscy popełniamy błędy - mówiła potem w rozmowie z "The Athletic", ale potem znów nieładnie potraktowała Igę Świątek przed finałem United Cup Polska - USA w czasie tradycyjnej wymiany uścisków dłoni.

Iga Świątek i Danielle Collins w Rzymie zagrały ze sobą już po raz dziewiąty. Bilans tej rywalizacji przed tym spotkaniem przemawiał zdecydowanie na korzyść Polki. 7-1 dla naszej gwiazdy, która wygrała sześć poprzednich spotkań. Przegrała tylko (4:6, 1:6) pamiętny półfinał Australian Open 2022.

Iga Świątek komentuje porażkę z Danielle Collins

Niestety pierwszy set był w wykonaniu Igi Świątek wręcz fatalny. Wróciły wszystkie demony, które ostatnio prześladowały Polkę. Iga bardzo słabo serwowała, a to była woda na młyn agresywnie returnującej Danielle Collins. Była też wyraźnie usztywniona, a przez to gorzej pracowała na nogach. Przy stanie 0:5 zdołała urwać jednego gema przy serwisie rywalki. Dopisało jej wtedy szczęście. Drugi set był bardziej wyrównany. Niestety przy stanie 1:6, 5:6, serwując pod presją, Polka zaczęła gema od serii błędów. Mecz zakończyła kolejnym zupełnie nieudanym zagraniem.

ZOBACZ: Danielle Collins zapytana o kryzys Igi Świątek. Wymowne słowa, ale ugryzła się w język

Iga Świątek po meczu z Danielle Collins przyznała, że jest świadoma błędów, jakie popełniła. Nie była zbyt wylewna. Tak wygląda tłumaczenie transkryptu z pomeczowej konferencji prasowej Polki:

IGA ŚWIĄTEK: Na pewno nie było łatwo. Zdecydowanie robię coś źle. Muszę się więc przegrupować i trochę coś zmienić. Dostałam kilka rad od zespołu. Spróbuję to zrobić. PYTANIE: Widzimy, że to dla ciebie trudne. Na kim polegasz, jeśli chodzi o wsparcie emocjonalne? IGA ŚWIĄTEK: Tak, cóż, na Darii, na wszystkich z mojego zespołu. Tak, rozmawialiśmy i wyciągnęliśmy pewne wnioski. Więc tak, zamierzam trochę zmienić moje nastawienie, ponieważ... PYTANIE: Widziałam, że wspomniałaś w artykule, że masz wrażenie, iż wracasz do starych nawyków, gdy czujesz presję, oczekiwania. Czy to coś, co czułaś, że wydarzyło się dzisiaj? IGA ŚWIĄTEK: Nie wiem. Cóż, myślę, że po prostu nie byłam obecna, żeby walczyć i rywalizować. Skupiałam się na błędach. To mój błąd, nie robię rzeczy dobrze. Więc tak, skupiam się na niewłaściwych rzeczach z mojej strony i postaram się to zmienić. PYTANIE: Twoje oczekiwania teraz przed Roland Garros... IGA ŚWIĄTEK: Oczywiście (niesłyszalne), ponieważ nie jestem w stanie grać swojej gry. Spróbuję, jak powiedziałam, zmienić trochę moje nastawienie, przegrupować się i skupić na pracy dzień po dniu. PYTANIE: Inni ludzie odnieśli wielki sukces na konkretnych w turniejach Wielkiego Szlema. Nawet jeśli nie grali dobrze przed nimi... IGA ŚWIĄTEK: Nie obchodzi mnie, co mieli inni. Nie ma sensu porównywać. PYTANIE: Czy ty masz jakieś szczególne odczucia, gdy przyjeżdżasz na Roland Garros? IGA ŚWIĄTEK: Nie ma znaczenia, jakie mam odczucia. Każdy rok jest inny, więc... To nie ma znaczenia.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie