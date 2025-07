i Autor: AP Iga Świątek kontra Danielle Collins w 3. rundzie Wimbledonu!

Będzie hit

Iga Świątek kontra Danielle Collins w 3. rundzie Wimbledonu!

Iga Świątek pokonała 5:7, 6:2, 6:1 Caty McNally i jest w 3. rundzie Wimbledonu. To był pojedynek przyjaciółek z czasów juniorskich. Polka i Amerykanka to rówieśniczki i znają się doskonale. W 2018 roku stworzyły parę deblową i wygrały razem juniorski Roland Garros. W pierwszym secie Iga roztrwoniła przewagę, ale w kolejnych partiach zdominowała rywalkę fizycznie. McNall opadła z sił. Przed naszą gwiazdą teraz starcie z Danielle Collins. Jest okazja do rewanżu za przykrą porażkę w Rzymie.