Kuriozalna wpadka przed meczem Igi Świątek na Wimbledonie! W internecie aż zawrzało

Wimbledon 2025 nabiera tempa, a Iga Świątek już dzisiaj (3 lipca) rozegra swój drugi mecz. Po zwycięstwie z Poliną Kudiermietową (7:5, 6:1) czeka ją starcie z dawną znajomą, którą świetnie zna już z czasów juniorskich. Caty McNally wielokrotnie rywalizowała z nią zarówno w singlu, jak i deblu, a teraz stanie na drodze byłej liderki rankingu WTA w Wimbledonie, w którym nie brakuje sensacji. Polscy kibice wierzą jednak, że Świątek sprawdzi się w roli faworytki i awansuje do kolejnej rundy, co we wtorek - dwa dni przed meczem - ogłosiło już brytyjskie BBC.

"We wtorek stacja podała na portalu X, że Iga Świątek pokonała Caty McNally 4:6, 6:3, 6:2, mimo że mecz ma się odbyć dziś. Nieprawidłowy post został usunięty dopiero wczoraj" - informuje brytyjski dziennik "The Sun".

Wpadka BBC błyskawicznie rozeszła się po internecie. "Może BBC wie coś o przyszłości", "Dowód na to, że tenis jest wyreżyserowany" - komentowali internauci, którzy sugerowali też, że brytyjski publiczny nadawca korzysta z pomocy sztucznej inteligencji do informowania o wynikach. To zmusiło stację do reakcji.

- Nie używamy sztucznej inteligencji do publikowania wyników meczów. Nieprawidłowa grafika była wynikiem błędu technicznego i została natychmiast usunięta po jej zidentyfikowaniu - skomentowała zamieszanie rzeczniczka prasowa BBC Sport.

O której zagra Iga Świątek z McNally?

Trudno mówić o natychmiastowym usunięciu błędnej grafiki po kilkunastu godzinach, ale w kontekście meczu Świątek nie ma to większego znaczenia. Przypomnijmy, że odbędzie się on na korcie centralnym w czwartek, 3 lipca, po zakończeniu wcześniejszego starcia Novaka Djokovicia z Danielem Evansem. Najprawdopodobniej dopiero po godzinie 16:30 czasu polskiego.

