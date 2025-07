Polki grają z faworytkami EURO

Niemki będą w piątek (4.07) pierwszymi rywalkami piłkarek reprezentacji Polski w mistrzostwach Europy, rozgrywanych w Szwajcarii. Trafiamy od razu na przeciwniczki z najwyższej półki. Reprezentacja Niemiec obok Anglii i Hiszpanii to główny faworyt EURO 2025. Niemki osiem razy wygrywały mistrzostwa Europy, ale ostatnio dokonały tego w 2013 roku. – To zespół, który od początku będzie chciał dominować i narzucić swój styl gry. Ważne, jak ten mecz będzie się układał. Jak patrzysz na szczyt góry, to on jest odległy, ale jak idziesz konsekwentnie do przodu, to możesz na niego wejść – stwierdziła Patalon na konferencji prasowej przed piątkowym meczem.

Historia starć z reprezentacją Niemiec jest bardzo niekorzystna dla polskich piłkarek. Przegrały wszystkie z sześciu spotkań. – Niemiecki zespół kojarzy mi się przede wszystkim z ogromną dyscypliną – powiedziała trenerka reprezentacji Polski.

W 2024 roku Polki mierzyły się z Niemkami w Lidze Narodów. W Rostocku przegrały 1:4, choć prowadziły od pierwszej minuty po golu Natalii Padilli-Bidas. Później jednak Wiktoria Zieniewicz skierowała piłkę do własnej bramki. Gola na 2:1 strzeliła Lea Schueller, a dwie kolejne bramki zdobyła Giulia Gwinn. 3 czerwca odbył się rewanż w Gdyni. Biało-czerwone do przerwy prowadziły po golu Dominiki Grabowskiej. Druga połowa należała jednak do Niemek, które ostatecznie wygrały 3:1 po dwóch bramkach Lei Schueller i trafieniu Klary Buehl.

Patalon: Będą emocje, niech będzie radość

To jest nasz pierwszy mecz na turnieju. Emocje na pewno się pojawią. Najważniejsze jest tu i teraz. Dziewczyny będę wiedziały, jak grać przeciwko rywalkom, choć okoliczności będą zupełnie inne. To spotkanie będzie bardzo ważne w aspekcie przygotowań mentalnych. Chcemy wykorzystać nasze mocne strony – zadeklarowała Patalon.

Do Euro 2025 Polki od połowy czerwca przygotowywały się na zgrupowaniu w Arłamowie. – Nie możemy doczekać się pierwszego meczu. Przygotowania były optymalne. Bardzo ważne, żebyśmy ten mecz dobrze rozpoczęły w głowach i były konsekwentne. Chcemy, żeby w naszej grze było widać radość, bo piłka nożna to przede wszystkim nasza pasja – oświadczyła trenerka.

Polska obok Walii jest jedną z dwóch drużyn, która debiutuje w mistrzostwach Europy. Patalon ma nadzieję, że udział w Euro 2025 pomoże spopularyzować kobiecy futbol. – To bardzo ważne dla całego naszego kraju, żeby jak najlepiej zaprezentować się na tym turnieju. Chcemy, żeby to, co osiągniemy miało pozytywny wpływ na rozwój kobiecej piłki i ewentualną organizację mistrzostw Europy przez Polskę – przyznała Patalon.

Największe nadzieje na sukces reprezentacji Polski wiążemy z napastniczką Ewa Pajor, która strzeliła najwięcej goli w historii drużyny narodowej – 68.

