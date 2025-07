Chciał objąć reprezentację Polski. Cezary Kulesza go skreślił. Był faworytem Hajty

Polki gotowe na spotkanie z Niemkami

- Od wielu miesięcy wiemy, z kim się zmierzymy, dlatego w wiosennych meczach Ligi Narodów staraliśmy się doskonalić pewne aspekty pod kątem przygotowań do meczów Euro. Także do spotkania z Niemkami. Na każdy mecz mamy plan, na ten także. Pamiętajmy, że do tego turnieju przygotowujemy się od dwóch lat, bo gra na nim była naszym celem od samego początku – przypomniała selekcjonerka Biało-Czerwonych, Nina Patalon.

Na sytuację kadrową przed pierwszym spotkaniem trenerka naszej kadry narzekać nie może. Co prawda w środę w zajęciach nie wzięła udziału Sylwia Matysik, ale nie wynikało to z kontuzji. - Będzie brana pod uwagę przy ustalaniu składu na piątkowy mecz – zapewniła Patalon.

Sędzia z samego topu - Stephanie Frappart będzie gwizdać Polkom

Jej decyzję odnośnie wyjściowej jedenastki kibice poznają na godzinę przed pierwszym gwizdkiem. Natomiast UEFA już zdecydowała, kto spotkanie Polska – Niemcy poprowadzi. Obie drużyny wyprowadzi na murawę najsłynniejsza w tej chwili futbolowa rozjemczyni. Stephanie Frappart jest absolutną gwiazdą środowiska sędziowskiego wśród pań i gwarancją profesjonalizmu.

Stephanie Frappart łamie wszelkie bariery

Na tę opinię Francuzka pracuje od niemal dekady, łamiąc kolejne bariery. Od siedmiu sezonów prowadzi mecze w Ligue 1, czyli rywalizacji panów o mistrzostwo kraju; zbliża się już do setki rozstrzyganych gier ligowych. Sędziowała finał Pucharu Francji, gościnnie – także finał Pucharu Grecji, w CV ma także mecz o Superpuchar Europy, a także potyczki w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji – cały czas mówimy o rozgrywkach męskich.

Frappart jest także pierwszą – i do tej pory jedyną – sędziną, która poprowadziła mecz podczas męskiego mundialu. Na katarskich boiskach w grudniu 2022 rozstrzygała rywalizację reprezentacji Kostaryki i Niemiec. Regularnie pojawia się także z gwizdkiem w spotkaniach kwalifikacyjnych do finałów MŚ i ME. Jest także w szerokiej grupie kandydatów, wyznaczonych przez FIFA na mundial 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku.

Trzecie EURO francuskiej gwiazdy z gwizdkiem

Obecne mistrzostwa Europy pań, rozgrywane na szwajcarskich boiskach, są już trzecią taką imprezą w karierze Francuzki. W ME 2017 poprowadziła aż pięć gier, w 2022 – dwie. Wciąż jednak nie miała okazji do rozstrzygania meczu o złoto.

Zadanie dla Polek: przełamać klątwę Frappart

Dla Stephanie Frappart będzie to piąte spotkanie Biało-Czerwonych, które poprowadzi. Cztery wcześniejsze zakończyły się porażkami polskiej reprezentacji (2011: 0:2 z Francją, 2014: 0:4 ze Szwecją, 2018: 2:3 ze Szkocją, 2024: 1:3 z Austrią). Teraz też faworytkami będą ich niemieckie rywalki. Ale… - My chcemy tu po prostu bardzo dobrze grać w piłkę – zapowiada Nina Patalon. Czy owa „chęć dobrej gry” pozwoli przełamać klątwę Frappart?

Gdzie i kiedy oglądać Polki?

Mecz Polska – Niemcy w ramach 1. kolejki EURO 2025 w grupie C rozpocznie się w piątek, 4 lipca, o godz. 21.00 na stadionie w Sankt Gallen. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport.

