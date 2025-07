Euro 2025 kobiet: Polskie piłkarki zamieszkają w tym hotelu. Lewandowski i spółka mogą liczyć na większe luksusy

Zbigniew Boniek widział to w oczach Cezarego Kuleszy. Były prezes PZPN nie gryzł się w język. Wspomniał o strachu

Polskie piłkarki pojechały na Euro 2025! Pierwszy mecz w piątek

Reprezentacja Polski kobiet dotarła w poniedziałek do Szwajcarii, gdzie po raz pierwszy w historii wystąpi w piłkarskich mistrzostwach Europy. Turniej potrwa do 27 lipca, a biało-czerwone zagrają w grupie C z Niemcami (4 lipca), Szwecją (8 lipca) i Danią (12 lipca).

– Jesteśmy na miejscu! – przekazał profil Łączy nas piłka kobieca na platformie X, informując o przylocie drużyny.

Euro 2025 kobiet: Kiedy grają Polki? Terminarz Biało-czerwonych na mistrzostwach Europy

Jesteśmy na miejscu! 🇨🇭Fot. Cyfrasport Photo Agency pic.twitter.com/KKRA29oA4n— Łączy nas piłka kobieca (@laczynaskobieca) June 30, 2025

To tu zamieszkają polskie piłkarki na Euro

Zanim drużyna udała się do Szwajcarii, przebywała na zgrupowaniu w Arłamowie, gdzie dopracowywała formę przed historycznym turniejem. Do swojej turniejowej bazy w SeminarHotel am Agerisee w miejscowości Unteraegeri.

Niestety, polskie piłkarki nie zamieszkają w tak luksusowym kurorcie, jak zazwyczaj polscy piłkarze, ale zamieszkają w fenomenalnych okolicznościach natury. Podopieczne Niny Patalon trafiły w Szwajcarii nad malownicze jezioro Ageri.

Zespół prowadzony przez Ninę Patalon już niebawem rozpocznie zmagania w jednej z najtrudniejszych grup Euro 2025. Dla Polski będzie to debiut w imprezie tej rangi – każdy punkt zdobyty na szwajcarskich boiskach będzie sukcesem, a cały turniej zapisze się na kartach historii polskiego futbolu kobiecego.