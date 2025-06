Rewolucja w PZPN, kluby przejęły władzę? Wojciech Cygan: „Baronom powiedziano NIE!”

Polskie piłkarki zadały szyku przed Euro 2025! Ewa Pajor i spółka ruszyła do Szwajcarii

On sam, w minionej kadencji pełniący rolę wiceprezesa PZPN ds. piłki profesjonalnej, stracił owo stanowisko na rzecz Marcina Animuckiego. Został jednak jednym z członków zarząd związku. Prócz Animuckiego zaś, w ścisłym kierownictwie federacji - w randze wiceprezesa ds. zagranicznych – znalazł się także Dariusz Mioduski, właściciel i prezes Legii.

Cygan: „My też jesteśmy zaskoczeni wynikami”

- Zwyciężyła demokracja. Cieszymy się z tego, bo jako środowisko klubów mogliśmy dzisiaj wracać smutni ze zjazdu, mówiąc, że oddaliśmy wszystkie możliwe insygnia władzy tzw. baronom. Stało się inaczej - powiedział po zjeździe Wojciech Cygan, który jest też szefem rady nadzorczej w Rakowie Częstochowa. - My też jesteśmy zaskoczeni wynikami głosowania – dodał.

Silna reprezentacja klubów w Zarządzie PZPN

Prócz wyżej wymienionych działaczy, w zarządzie związku znaleźli się też Karol Klimczak (Lech Poznań, wskazany przez kluby ekstraklasy), Marcin Janicki (ŁKS Łódź, wskazany przez kluby 1. ligi). Tomasz Lisiński (Odra Opole), Wojciech Pertkiewicz (Arka Gdynia) i Seweryn Siemianowski (Ruch Chorzów).

„To był jeden z ciekawszych zjazdów” – podwójna porażka Kuleszy

- Wchodząc na salę, spotykając się w gronie Ekstraklasy i 1. ligi, nikt by chyba nie założył tego scenariusza, który się wydarzył. Jeszcze z tymi zwrotami akcji, podwójnymi głosowaniami (Cezary Kulesza dwukrotnie poddawał pod głosowanie delegatów kandydatury Henryka Kuli, Mieczysława Golby i Macieja Mateńki na wiceprezesów, i dwukrotnie zostały one odrzucone - dop. aut.). Myślę, że to był jeden z ciekawszych zjazdów. Na pewno w mojej historii najciekawszy - powiedział Cygan.

Zdaniem Cygana, do tego scenariusza doprowadziła jedność klubów. - Być może tak naprawdę pierwszy raz chciały pokazać, że nie ze wszystkim się zgadzają i chcą zmian. I to nie chodzi o przejęcie całej władzy. Środowisko chciało dokonać pewnych zmian na ważnych stanowiskach, bo widzi, że polska piłka ich potrzebuje – ocenił były wiceprezes PZPN.

Cygan: „Musimy udźwignąć odpowiedzialność za polski futbol”

Podkreślił, że teraz właśnie na klubach będzie spoczywała część odpowiedzialności za polski futbol. - Musimy tę odpowiedzialność udźwignąć, skoro reprezentacja klubów jest tak duża w zarządzie. Nie mówię, że kluczowa, ale bardzo ważna. Spotkajmy się, miejmy wspólne plany, pomysły, zacznijmy je realizować - podkreślił wiceprzewodniczący RN „Ekstraklasy” SA.

