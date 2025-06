i Autor: ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS Adam Małysz

Opowiedział o tym

Gorzka prawda o pracy Adama Małysza. Jego relacje z rodziną mocno podupadły, aż ścisnęło nas za serce

Adam Małysz to jedna z najwybitniejszych postaci w historii całego polskiego sportu. Legendarny skoczek po przejściu na emeryturę najpierw poświęcił się swojej całkiem innej pasji, a następnie wrócił do skoków w roli działacza – najpierw dyrektora, a obecnie prezesa całego Polskiego Związku Narciarskiego. Okazało się, że jego rola odcisnęła piętno na jego relacjach z rodziną – i to nie żoną i córką, ale rodzicami.