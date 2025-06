Iza Małysz przypadkiem wyjawiła tajemnicę męża! Adam Małysz długo czekał na spełnienie tej zachcianki

Adam Małysz ma tatuaż! Żona prezesa PZN przypadkiem ujawniła to przed światem

Adam Małysz ma za sobą niezwykle bogatą karierę sportową, a obecnie swoje zdobywane przez lata doświadczenie w skokach jako zawodnik stara się przekuwać na rozwój całej tej dyscypliny w Polsce, jak i innych związanych z narciarstwem. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego nie ma jednak łatwo, bo wyniki w ostatnim czasie czy to w skokach narciarskich, czy biegach narciarskich, czy kombinacji norweskiej nie były najlepsze, a do tego nie widać wśród juniorów zawodników, mogący zostać następcami wielkich mistrzów. Na szczęście Adam Małysz ma duże wsparcie w rodzinie, która pomaga mu przezwyciężyć trudy pracy zawodowej. Niedawno w mediach społecznościowych żona „Orła z Wisły” Izabela Małysz pochwaliła się z wyjazdu z mężem. Przypadkiem też ujawniła jego tajemnicę!

Adam Małysz i Izabela Małysz świętowali niedawno 28. rocznicę ślubu i spędzali ten czas w Primosten w Chorwacji. Żona prezesa PZN udostępniła zdjęcie, na których widać parę od tyłu, a jako że Adam Małysz był w krótkich spodenkach, to fani zobaczyli także... tatuaż, który ma na lewej łydce!

W rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet” prezes PZN zdradził nieco szczegółów na ten temat. Tatuaż powstał jakiś czas temu, ale nie chwalił się nim szerzej i wiedzieli o nim tylko nieliczni. – To orzeł na łydce. Po karierze w skokach i rajdach miałem problemy z żylakami na nogach. Tatuaże zawsze mi się podobały, ale wiedziałem, że go nie zrobię przed jakimś zabiegiem. No i właśnie dwa lata temu usunięto mi te żylaki. Pomyślałem, że może tatuaż to głupkowaty cel, ale z drugiej strony czemu nie? Prawie nikt nie wiedział, że mam tatuaż, tylko najbliżsi – wyjawił "Orzeł z Wisły". Zdjęcie na którym widać tatuaż Małysza możecie zobaczyć poniżej:

