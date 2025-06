Iga Świątek ścięła włosy! Tak teraz wygląda, duża zmiana? [ZDJĘCIA]

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA 500 w Bad Homburg, gdzie rozpocznie tegoroczne występy na trawie. Za nami losowanie drabinki. Iga Świątek w 1. rundzie ma wolny los, a w 2. zagra z Niemką Laurą Siegemund albo kwalifikantką. Już w 3. rundzie Polka może trafić na mocną rywalkę - Belindę Bencic. Jekaterinę Aleksandrową, Marię Sakkari albo Julię Putncewą, z którą Świątek przegrała rok temu w 3. rundzie Wimbledonu. Magdalena Fręch zacznie w 1. rundzie, w której zmierzy się z Clarą Tauson.

Iga Świątek ścięła włosy. Fani zauważyli różnicę

Iga Świątek w sobotę wzięła udział w Players Party czyli Imprezie Zawodniczek. Polka pojawiła się na niej w kolorowym T-shircie, a jej kibice natychmiast zauważyli, że nasza gwiazda mocno ścięła włosy. W porównaniu do tego, jak prezentowała się pod koniec Roland Garros, zmiana jest rzeczywiście widoczna, ale nie jest to żadna rewolucja jeżeli chodzi o jej fryzurę. Poniżej zdjęcia Igi - z Bad Homburg i dla porównania z konferencji prasowej pod koniec Roland Garros.

i Autor: Instagram/YouTube Iga Świątek

Iga Świątek w Bad Homburg już grała

Iga Świątek tydzień przed turniejem w Bad Homburg spędziła na Majorce, trenując pod okiem Wima Fissette'a. Do Niemiec dotarła w czwartek. Turniej w Bad Homburg to zawody rangi WTA 500, a w tym roku obsada jest bardzo silna. Poza Igą Świątek zagrają takie gwiazdy jak Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Mirra Andriejewa, Emma Navarro czy Paula Badosa. Dziką kartę dostały też Naomi Osaka. Położony tuż obok Frankfurtu nad Menem Bad Homburg to małe miasto znajdujące się obok dużych kompleksów parkowo-leśnych. Iga Świątek grała już tam dwa lata temu i bardzo zachwalała kameralną atmosferę oraz świetne warunki do spokojnych treningów na trawie. Doszła wtedy do półfinału, ale przed kolejnym meczem wycofała się z powodu złego samopoczucia.

Dyrektorką turnieju WTA w Bad Homburg została niedawno Andżelika Kerber. Kilka dni temu Angie znów urodziła dziecko, więc pewnie większość dyrektorskich obowiązków wykonywać będzie Aljoscha Thron, jej menedżer. Świątek i Kerber dobrze się znają i darzą się sympatią. W 2018 r. razem wygrały Wimbledon - Angie seniorski a Iga juniorski. Trenerem Kerber był wówczas... Wim Fissette, obecnie szkoleniowiec Igi Świątek. Polka ma nadzieję, że Belg nauczy ją wreszcie grać na trawie, na której w seniorskim tourze nie odnosiła sukcesów. Zresztą sam Fissette, zaczynając współpracę z Polką, deklarował, że jej dobra gra na tej wymagającej nawierzchni i sukces na Wimbledonie będą jego ważnymi celami. - Iga ma potencjał, aby grać świetnie na każdej nawierzchni, w tym na trawie - mówił belgijski trener.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w Bad Homburg?

Iga Świątek pierwszy mecz w turnieju WTA w Bad Homburg zagra pewnie we wtorek 24 czerwca, a jej rywalką będzie Laura Siegemund lub kwalifikantka. Kwalifikacje rozpoczęły się w sobotę. Skończą się w niedzielę i wtedy też zostaną rozegrane pierwsze mecze 1. rundy, która będzie kończona w poniedziałek. Mecze 2. rundy zaczną się we wtorek. Transmisje TV z turnieju WTA w Bad Homburg na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie