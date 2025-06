Iga Świątek jeszcze tego nie dokonała! Wielka szansa przed utalentowaną Polką. Uda się jej?

Iga Świątek jeszcze tego nie dokonała! Nie wygrała tylko na trawie

Iga Świątek rozpoczyna kolejny etap sezonu – przygotowania do Wimbledonu. Polka wystąpi w niemieckim Bad Homburg, gdzie zagra po raz pierwszy od zakończenia French Open. Turniej, który startuje w niedzielę, będzie dla byłej liderki światowego rankingu okazją do sprawdzenia formy na trawiastej nawierzchni – jednej z najmniej znanych jej jako zawodniczce.

Z blisko 400 zawodowych meczów Igi Świątek tylko 26 odbyło się na trawie. Bilans w zasadniczej części turniejów to 15 zwycięstw i 7 porażek, co daje 68 proc. skuteczności – znacznie mniej niż na kortach twardych (79 proc.) czy ziemnych (aż 87 proc.). Co ciekawe, mimo tylu sukcesów, Polka nigdy jeszcze nie wygrała imprezy na trawie. Jej najlepszy wynik w Bad Homburg to półfinał w 2023 roku, oddany walkowerem przez zatrucie pokarmowe. W Wimbledonie docierała maksymalnie do ćwierćfinału.

Po Paryżu, gdzie w tym roku dotarła tylko do półfinału, Świątek miała więcej czasu na regenerację. W przeciwieństwie do poprzednich sezonów, nie była aż tak eksploatowana – od kwietnia rozegrała 15 meczów (dla porównania w 2023 roku aż 24).

Kto wystąpi w WTA Bad Homburg?

Świątek w Bad Homburg rozstawiona jest z numerem czwartym i ma wolny los w 1. rundzie. We wtorek lub środę zagra ze zwyciężczynią meczu Laura Siegemund – kwalifikantka. W turnieju wystąpi też Magdalena Fręch, a na liście startowej są m.in. Jessica Pegula, Jasmine Paolini i Mirra Andriejewa. Wimbledon rozpoczyna się 30 czerwca.

2025_06_03_super tenis Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.