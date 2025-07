Spis treści

Prezes PZPN Cezary Kulesza w końcu wybrał nowego selekcjonera kadry. Decyzja sternika polskiej federacji o powierzeniu misji ratowania Biało-czerwonych Janowi Urbanowi wywołała wiele komentarzy. Głos w sprawie zabrał m.in. Jacek Bąk, 96-krotny reprezentant Polski, który nie ukrywa zadowolenia z takiego obrotu spraw. Były obrońca uważa, że to najlepsza z możliwych opcji.

Jacek Bąk: Dobrze, że nie daliśmy kadry szarlatanowi

– To super wiadomość, że to właśnie Jan Urban został ogłoszony selekcjonerem reprezentacji Polski. Można powiedzieć, że ułożyło się to po mojej myśli. W duchu myślałem sobie, że to będzie najrozsądniejszy wybór. Dajmy szansę tym, co mogą zrobić coś pożytecznego z polską piłką. Dobrze, że nie daliśmy kadry szarlatanowi – stwierdził bez ogródek Bąk w rozmowie z "Super Expressem".

Urban to człowiek, który zna futbol od podszewki

Zdaniem byłego kapitana drużyny narodowej, kluczowe jest ogromne doświadczenie i wiedza taktyczna Urbana. Jacek Bąk liczy, że nowy selekcjoner porzuci próby implementowania na siłę modnych systemów gry i postawi na taktykę dopasowaną do potencjału naszych zawodników.

– Urban to dobry trener, zna futbol od podszewki. Ma za sobą świetną karierę, ułoży to po swojemu. Dobrze, żeby w końcu była inna taktyka, która nam odpowiada, a nie modna na zasadzie, że wszyscy na świecie akurat ją stosują – podkreśla ekspert.

Wybór Jana Urbana na nowego selekcjonera reprezentacji Polski spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem Jacka Bąka. Były kapitan kadry określił tę decyzję mianem "najrozsądniejszego wyboru" i wyraził ulgę, że sterów drużyny nie objął "szarlatan". Zdaniem Bąka, nowy szkoleniowiec to człowiek, który ma szansę "uspokoić bałagan" w polskiej piłce.

Uspokoi bałagan i dogada się z Lewandowskim?

Chaos komunikacyjny i medialny, który towarzyszył kadrze ostatnio, był jednym z największych problemów. Jacek Bąk jest przekonany, że stonowany i konkretny charakter Jana Urbana pomoże zażegnać kryzys. Były piłkarz, który zna selekcjonera z czasów pracy w sztabie Leo Beenhakkera, odniósł się także do ewentualnego powrotu Roberta Lewandowskiego.

– To dobry kandydat na to, żeby uspokoić ten bałagan, który zapanował w naszej piłce reprezentacyjnej. Czy wróci Robert Lewandowski do kadry, to już zależy od niego. Wiem jedno: Lewy jeszcze by nam się przydał. Poznałem Urbana, gdy był asystentem u Leo Beenhakkera. To klasa sama w sobie. Korzystałem z jego trafnych podpowiedzi. Wie, o co chodzi w piłce i nie jest konfliktowy. Szuka rozwiązań, a nie kwadratowych jaj – wspomina Bąk.

Serial z wyborem trenera trwał za długo

Były defensor ma tylko jedno "ale" do całego procesu.

– Mam wrażenie, że ten serial z wyborem selekcjonera jednak za długo trwał. Można było to zrobić wcześniej. Ale OK. Cieszymy się tym, że w końcu mamy selekcjonera – podsumował, dodając na koniec życzenia dla nowego trenera. – Życzę mu, żeby opanował i uspokoił sytuację w kadrze. Chciałbym, aby reprezentacja Polski pod jego wodzą dobrze grała, bo to jest zespół wszystkich Polaków. Trzymam za niego kciuki, żeby wprowadził nas na mundial.

