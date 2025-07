Wielka kasa do podziału w polskiej lidze

Sprowadzenie Alejandro Pozo wydaje się być majstersztykiem ze strony Jagiellonii. Może pochwalić się ogromnym doświadczeniem. Na poziomie LaLiga ma 103 występy. Ten dorobek uzbierał grając w czterech klubach: Sevilla, Mallorca, Eibar i Almeria. Miał wtedy okazję mierzyć się z gigantami z Realu jak Vinicius Junior czy Barcelony - z Robertem Lewandowskim na czele.

Alejandro Pozo chce być mistrzem Polski z Jagiellonią

Ostatnio grał w drugoligowej Almerii (na tym poziomie - 169 gier), z której został wypożyczony do końca sezonu. Przed czterema laty zadebiutował nawet w reprezentacji Hiszpanii. To był jego jedyny występ w drużynie narodowej.

W tym momencie w Jagiellonii powstała hiszpańska kolonia. Pozo jest piątym Hiszpanem w kadrze białostoczan, co z pewnością ułatwi mu szybką aklimatyzację. W każdym razie piłkarz wysoko zawiesza sobie poprzeczkę. Zapowiedział, że jego celem jest awans z klubem do fazy ligowej Ligi Konferencji. W każdym razie mierzy wysoko, bo do wyzwań, które sobie wyznacza, dorzucił także wywalczenie z Jagą mistrzostwa Polski.

Jagiellonia i Legia zaszalały na transferowym rynku. Angaż w klubie z Podlasia dostał były reprezentant Hiszpanii Alejandro Pozo (26 l.), który w LaLiga rywalizował przeciwko gwiazdom Realu czy Barcelony. Za to warszawski klub rozbił bank. Nowy napastnik Mileta Rajović 26 l.) kosztował trzy miliony euro, co jest rekordem polskiej ligi.

Nowy król strzelców czy największy niewypał?

Hit transferowy ma także Legia do której dołączył Mileta Rajović z Watfordu, który jednak przez ostatni rok grał w lidze duńskiej. Tym transferem stołeczny zespół ustanowił rekord Ekstraklasy. Według medialnych doniesień trzeba było na jego zakup wyłożyć trzy miliony euro. To najwyższa w historii kwota, którą wydał polski klub na nowego piłkarza. Rajović będzie musiał poradzić sobie z łatką najdroższego zawodnika. Zapowiedział, że przyszedł po to, żeby zdobywać z Legią puchary.

Żewłakow uważa, że Rajović to król pola karnego

Duński napastnik podpisał czteroletni kontrakt. W stołecznym klubie wiele sobie po nim obiecują. Michał Żewłakow nie ukrywa, że wzmocnienie linii ataku było dla niego priorytetem w tym oknie. Dyrektor sportowy nazywa Rajovicia królem pola karnego. Zwraca uwagę na jego warunki fizyczne (196 cm wzrostu) i styl gry. To będzie nowy król strzelców Ekstraklasy czy największy niewypał?

- Właśnie takiego typu zawodnika szukaliśmy, aby dać trenerowi Edwardowi Iordanescu możliwość wyboru odpowiedniego profilu zawodnika do gry w ataku - wyznał Żewłakow, cytowany przez klubowe media.

