Jan Tomaszewski grzmi po wpisie Michała Probierza o Janie Urbanie. "Słodka zemsta"

Jan Urban ma objąć funkcję selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski – wynika z wpisu Michała Probierza opublikowanego na platformie „X”. Były trener kadry, który zrezygnował z funkcji w połowie czerwca, nie czekał na oficjalny komunikat PZPN i samodzielnie wskazał swojego następcę.

„Janek, trzymam za Ciebie kciuki oraz za drużynę. Jesteś odpowiednim człowiekiem do prowadzenia kadry i wierzę, że kibice pomogą nam w awansie na MŚ w USA” – napisał Probierz.

Choć wpis nie zawiera nazwiska, nie pozostawia wątpliwości, że chodzi o Jana Urbana – od kilku tygodni wskazywanego przez media jako głównego kandydata do objęcia stanowiska selekcjonera. 62-letni szkoleniowiec był wcześniej trenerem m.in. Legii Warszawa, Lecha Poznań czy Górnika Zabrze.

Jan Tomaszewski o zachowaniu Michała Probierza

W specjalnym wydaniu Futbologii Przemka Ofiary ruch Michała Probierza skomentował legendarny polski bramkarz i ekspert "Super Expressu" Jan Tomaszewski. Słynny bramkarz gorzko ocenił obecną sytuację.

- W PZPN od pewnego czasu dzieje się cyrk. Nie jest w stanie wyjaśnić tego żaden rozsądny człowiek. Była sprawa wycieku składu reprezentacji dzień przed meczem. Było lekceważące ogłoszenie kadry na turnieju golfowym. Jeśli to będzie prawda, że Jan Urban zostanie selekcjonerem, to była to słodka zemsta Michała Probierza. Nic dodać, nic ująć. Cyrku ciąg dalszy - powiedział Jan Tomaszewski.