Tyle pracowali ostatni selekcjonerzy reprezentacji Polski! Czy Jan Urban wytrzyma dłużej?

Tyle wytrzymywali poprzedni selekcjonerzy polskiej kadry

Jan Urban ma zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Będzie to już piąty trener kadry narodowej za kadencji Cezarego Kuleszy, czwarty wybranego przez prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Niestety, poprzedni selekcjonerzy nie wytrzymywali za długo. Czy Jan Urban wytrzyma dłużej na tym stanowisku i, co najważniejsze, awansuje z kadrą na mundial 2026?

Paulo Sousa to pierwszy z trenerów, który prowadził kadrę za kadencji Cezarego Kuleszy. Ówcześnie nowy prezes PZPN otrzymał go w "spadku" po Zbigniewie Bońku. Sousa nie wytrzymał w kadrze nawet roku (342 dni), a i tak czyni go to... drugim najdłużej panującym trenerem za Kuleszy. Osiem dni krócej z kadrą pracował Czesław Michniewicz, który został zwolniony z pracy po aferze premiowej na mundialu w Katarze.

Niechlubnym rekordzistą tego zestawienia został Fernando Santos, który pracował w kadrze zaledwie 231 dni.

Michał Probierz ogłosił Urbana selekcjonerem

Jan Urban będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski – wynika z wpisu Michała Probierza, który w połowie czerwca zrezygnował z prowadzenia drużyny narodowej. Choć oficjalne ogłoszenie decyzji ze strony PZPN ma nastąpić w najbliższych godzinach, były trener biało-czerwonych postanowił wyprzedzić komunikat i publicznie wskazał swojego następcę.

Jan Urban nowym selekcjonerem. Czy Robert Lewandowski wróci do kadry?

„Janek, trzymam za Ciebie kciuki oraz za drużynę. Jesteś odpowiednim człowiekiem do prowadzenia kadry i wierzę, że kibice pomogą nam w awansie na MŚ w USA” – napisał Probierz na platformie „X”.

Wpis nie pozostawia wątpliwości, że chodzi o Jana Urbana, który od kilku tygodni był wskazywany przez media jako faworyt do objęcia stanowiska selekcjonera. 62-letni szkoleniowiec ma za sobą pracę m.in. w Legii Warszawa i Górniku Zabrze, a także prowadzenie młodzieżowych reprezentacji.