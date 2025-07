Wspaniała niedziela w Przysusze. Najpierw kosmiczny mecz gwiazd, a chwilę później poznamy triumfatorów

Tegoroczny Moc Polskich Warzyw Puchar Polski kobiet i mężczyzn w siatkówce plażowej Przysucha 2025 przyciągnął nie tylko plażowych reprezentantów Polski, gwiazdy z zagranicy, ale także biało-czerwonych kadrowiczów znanych z rozgrywek halowych. Dziką kartę na turniej otrzymali Łukasz Kaczmarek i Michał Kubiak, obaj grający świetnie na piachu i mający wspaniałe sukcesy w hali. W sobotę najpierw przegrali 1:2 z parą Krzemiński/Pietraszek, później pokonali 2:0 duet Beta/Musiał, a w kolejnym starciu – po niesamowitej walce – ulegli parze Maziarek/Filipowicz i pożegnali się z turniejem.

Granie i pomaganie podczas turnieju siatkówki plażowej

– Trochę przypomniały się stare czasy, szczególnie wstawanie w pośpiechu, szybkie śniadania i pierwszy mecz już o dziewiątej rano – mówi Michał Kubiak, mistrz Europy w siatkówce plażowej z 2004 roku. – Dla nas ważny był aspekt charytatywny tego turnieju, chcieliśmy się włączyć w pomaganie – dodał Łukasz Kaczmarek, mistrz świata juniorów w plażówce z 2011 roku. – Poziom organizacji tutaj w Przysusze jest bardzo wysoki, co roku coraz lepszy, naprawdę czapki z głów dla organizatorów. Obaj nasi utytułowani siatkarze zapytani, jakie warzywa i owoce mogliby jeść do końca życia – turniej wspiera Moc Polskich Warzyw – postawili na… maliny, borówki i paprykę.

Największą atrakcją weekendu będzie z pewnością niedzielny charytatywny mecz gwiazd, z którego dochód zostanie przekazany na leczenie chorującego na białaczkę, 8-letniego Nikodema Jonakowskiego. Poza największymi gwiazdami polskiej siatkówki wystąpią w nim także Natalia i Konrad Bukowieccy, Paweł Fajdek, Szymon Ziółkowski czy komentator Polsatu Sport Jerzy Mielewski. Mecz rozpocznie się w niedzielę 13 lipca, o godz. 15.

– Takie porównanie mi przyszło do głowy, że Przysucha jest jak Stare Jabłonki swego czasu, te obie małe miejscowości wypromowały się jako jedne z większych centrów siatkówki plażowej w Polsce – podkreśla Maciej Rudol. – Nie znam siatkarza, szczególnie plażowego, który by miał jakiekolwiek złe wspomnienia z Przysuchy. To jest zawsze wybitnie zorganizowany turniej, od samego początku był. Wielkie brawa dla Piotra Skiby i jego całego zespołu. Bardzo dobrze wspominamy i zawsze chcemy wracać na ten turniej, bo to miły weekend w naszym plażowym kalendarzu. Fajnie być w takim miejscu i mam nadzieję, że nie tylko kolejne dziesięć, ale i znacznie więcej lat tutaj będzie się to wszystko fajnie rozwijało – dodaje.

Wielki finał turnieju kobiet i panów przewidziano na niedzielę. Wieczorem, już po zakończeniu rywalizacji sportowej, na plaży Topornia na kibiców czekać będą koncert i dyskoteka, która potrwa do godz. 23. Wystąpią m.in. Mateusz Mijał i Nowator.

Atrakcje dla całych rodzin

Turniej w Przysusze to także ogrom atrakcji dla całych rodzin. Przy boiskach stanęło – jak co roku – wyjątkowe „Miasteczko Sportu”, które oferuje m.in. warsztaty siatkarskie, strefę kreatywności, trampolin, kreatywnego malucha, badmintona, a także strefę judo czy boksu. Organizatorzy przygotowali także festiwal baniek mydlanych, deszcz cukierków, festiwal kolorów, bitwę wodną i piana party. Wstęp na wszystkie animacje jest bezpłatny. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Przed rokiem w Przysusze w rywalizacji mężczyzn najlepsi okazali się Piotr Janiak i Jędrzej Brożyniak, a wśród pań triumfowały Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek. Janiak i Brożyniak czekają już na rywali w niedzielnym półfinale i mają szansę na kolejny triumf w tym wyjątkowym turnieju.