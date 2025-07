Tak wygląda widok z miejsca za 2000 euro na Klubowych Mistrzostwach Świata. Ogarnie cię śmiech!

Ligowa rywalizacja Messiego z Ronaldo powróci? To byłby hit!

Klubowe Mistrzostwa Świata to najnowszy pomysł i oczko w głowie szefa FIFA, Gianniego Infantino. Światowa federacja zagwarantowała wszystkim uczestnikom - a zwłaszcza tym, którzy zaszli w turnieju bardzo wysoko - niezwykle atrakcyjne nagrody finansowe. A przy tym wykorzystano okazę do dalszego popularyzowania piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych, co tylko może pomóc na rok przed mundialem właśnie w tym kraju, Kanadzie oraz Meksyku.

W kwestiach sportowych fani czekają już tylko na jedną odpowiedź - kto wygra wielki finał zaplanowany na niedzielę, 13 lipca o 21:00 czasu polskiego. Chelsea podejmie w nim PSG. Francuzi w środę zabawili się z Realem Madryt rozbijając go 4:0, a już do przerwy prowadząc trzema bramkami.

Widok z miejsca za 2000 euro

Spotkania półfinałowe oraz finał odbywają się na MetLife Stadium - ponad 80-tysięcznym stadionie w stanie New Jersey, który powstał z myślą o futbolu amerykańskim. Jeden z popularnych użytkowników portalu X, "BuckarooBanzai", będąc w USA wybrał się na mecz PSG - Real i pokazał, jaki widok czekał na kibiców z miejsca, na które bilety były warte 2000 euro.

Czy taki komfort oglądania meczów jest wart grubo ponad 8000 złotych?

Miejsca za 2000 USD (siadłem, bo było wolne). Przy założeniu, że wszyscy siedzą (a tu każdy co chwilę wstaje) nie widać 1/4 boiska.Na wyższych piętrach, za bramkami itp to samo. To najgorszy stadion do oglądania piłki, na jakim byłem pic.twitter.com/OUEhWda9Io— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) July 9, 2025

No cóż - można mieć pewne wątpliwości. A zwłaszcza, jeśli jest się przyzwyczajonym do europejskiego standardu oglądania meczów piłkarskich.

Tak czy inaczej, w FIFA są zadowoleni z turnieju i liczą pieniądze. A tych nie powinno brakować w kieszeni światowej federacji nawet po tym, jak wypłaci uczestnikom turnieju bogate nagrody. Kolejna edycja klubowych MŚ w takim wydaniu ma się odbyć w 2029 roku, a więc będzie trochę czasu, aby ponownie zadbać o wszystko od strony finansowej.