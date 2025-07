Ligowa rywalizacja Messiego z Ronaldo powróci? To byłby hit!

Sąd w Madrycie skazał w środę trenera Carlo Ancelottiego, aktualnego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Brazylii, na rok więzienia za oszustwa podatkowe! Włoch miał się ich dopuszczać w okresie, kiedy trenował ekipę madryckiego Realu.

Ancelotti skazany za oszustwa podatkowe w Hiszpanii

Ancelotti, który niedawno zamienił ławkę madryckiego Realu na posadę szkoleniowca „canarinhos” i zdążył już oswoić się z myślą, że za rok poprowadzi swych podopiecznych na kanadyjsko-meksykańsko-amerykańskim mundialu, właśnie otrzymał niezwyczajny cios prosto między oczy. Został skazany na rok pozbawienia wolności za przestępstwa wobec fiskusa!

Ukryty milion: o co chodzi w sprawie?

Miał się ich dopuścić się w 2014 roku, w okresie swej pierwszej pracy z „Królewskimi”. Poprzez utworzony wówczas system kilku spółek, na które wpływało wynagrodzenie od Realu (m.in. z tytułu praw do wizerunku), miał ukryć przed hiszpańskim fiskusem ponad 1 mln euro, co pozwoliło mu uniknąć zapłaty 386 tys. euro.

Cała prawda o piłkarskich oszustwach? „Praktyki stosowane przez wszystkich”

I właśnie grzywnę w takiej wysokości zasądził wobec Ancelottego madrycki sąd. Sam szkoleniowiec stwierdził podczas procesu, że praktyki, których dopuścił się „są stosowane przez wszystkich piłkarzy”, a także niektórych trenerów. Jako przykład podał Portugalczyka Jose Mourinho.

- Nigdy nie zamierzałem popełnić przestępstwa. Nie sądziłem, że coś w tym postępowaniu było niezgodne z prawem – stwierdził przed sądem Carlo Ancelotti, zaprzeczając jakoby miał „świadomie dopuścić się złamania przepisów”. Wyjaśnił, że „kierował się jedynie sugestiami władz Realu Madryt”.

Co dalej z karierą Ancelottiego?

Poza wspomnianą grzywną, sąd orzekł też zakaz korzystania przez Włocha z ulg podatkowych i zwolnień ze zobowiązań wobec ubezpieczyciela państwowego w okresie trzech lat. No i przede wszystkim – o czym wspomnieliśmy na wstępie – skazał go na rok więzienia. W praktyce Ancelotti nie musi się jednak obawiać, że trafi za kratki. Wyroki poniżej 2 lat więzienia zgodnie z hiszpańskim ustawodawstwem nie podlegają karze faktycznego pozbawienia wolności.

Pensja marzeń w Brazylii

Ancelotti opuścił Madryt w maju, udając się do Brazylii, aby objąć reprezentację piłkarską „Canarinhos”. Według doniesień dziennika „Folha de S.Paulo”, Włoch zapewnił sobie bardzo wysokie uposażenie. Gazeta ustaliła, że brazylijska federacja, aby przekonać go do pracy z kadrą, zaproponowała mu miesięczną pensję przekraczającą 700 tys. euro!

