i Autor: PHOTO/HASSAN AMMAR/ Associated Press Gianni Infantino

W piłkarskiej centrali mają problem

FIFA mocno się przeliczyła. Sytuacja przed półfinałem KMŚ szokuje

W Stanach Zjednoczonych trwają Klubowe Mistrzostwa Świata. We wtorek w pierwszym półfinale Chelsea podejmie Fluminense. Spotkanie to nie cieszy się zainteresowaniem kibiców, co spowodowało reakcję FIFA. Piłkarska centrala postanowiła, że obniży ceny biletów nawet... ponad 35-krotnie!