Z radością dzielę się z Wami wiadomością, która napawa mnie dumą – dołączyłam do InPost Sport Team! To dla mnie ogromne wyróżnienie, że firma InPost zdecydowała się objąć mnie swoim wsparciem. To zastrzyk motywacji i możliwość dalszego rozwoju kariery, na którą ciężko pracowałam. Dziękuję za zaufanie i wiarę we mnie!Już nie mogę się doczekać wspólnych wyzwań i kolejnych startów z InPost Sport Team u boku! – napisała Karina Kozłowska w mediach społecznościowych.