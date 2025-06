i Autor: x.com, shutterstock

Afera we Wrocławiu

Sceny na środku murawy Śląska Wrocław! Para dała upust swoim żądzom. Wszystko zostało nagrane

Na stadionie we Wrocławiu w ostatnim czasie odbył się finał Ligi Konferencji. Wówczas Chelsea rozbiła Real Betis aż 4:1. Emocji nie brakowało, jednak to co zostało nagrane na Tarczyński Arena i krąży po sieci w ogóle nie przypomina futbolowej ekscytacji. W sieci aż wrze od nagrania pary, która uprawiała seks praktycznie na środku murawy! Szczegóły przekazał portal "weszlo.com".