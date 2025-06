Co z Iranem na mundialu w USA? Były delegat FIFA mówi nam: oni nie sprzeciwią się Trumpowi

Iran dokonał ataku rakietowego na amerykańskie bazy wojskowe zlokalizowane w Katarze i Iraku w odwecie za wcześniejsze naloty Stanów Zjednoczonych na irańskie obiekty nuklearne. Amerykanie wspierają Izrael w tej walce i aż trudno sobie wyobrazić, by ugościli u siebie irańską reprezentację, która w marcu wywalczyła awans na mundial (głównie rozgrywany w USA, ale też w Kanadzie i Meksyku). – Trzeba pamiętać, że organizatorem mistrzostw jest FIFA, a nie Stany Zjednoczone. Przy okazji mistrzostw Europy w Polsce też było jasne, że my dajemy scenę, a UEFA robi show – mówi nam Michał Listkiewicz.

ZOBACZ TEŻ: Legia zapłaci fortunę za lot do Aktobe. Poznaliśmy szczegóły, wszystko już zaplanowane

Co z Iranem na mundialu w USA?

W regulaminie FIFA nie ma żadnych przepisów, które uniemożliwiałyby Iranowi rozgrywanie meczów grupowych w USA, mimo że kraj ten jest przedmiotem działań militarnych Trumpa. Mówi się jednak, że FIFA rozważa przeniesienie wszystkich meczów Iranu na stadiony w Meksyku. Dodajmy, że obywatele Iranu są objęci zakazem wjazdu do USA.

– Jedno jest pewne: prezydent FIFA Gianni Infantino jest w bardzo zażyłych relacjach z Donaldem Trumpem. FIFA niczego nie zrobi wbrew Trumpowi. Wykluczenie Iranu jest hipotetyczne, moim zdaniem za rok sprawa będzie, że tak to ujmę, na lepszym etapie. FIFA "waży" często niż niejeden rząd. To globalna siła. Można zrobić tak, że bilet/akredytacja na mundial jest jednocześnie wizą. Tak było w Rosji – uważa "Listek", który był jednym z delegatów FIFA obsługujących mecze mundialu we Francji, m.in. spotkanie Iranu. Bo tam był taki problem, że kibice irańscy założyli koszulki z podobizną lidera opozycji demokratycznej, ponieważ FIFA stanowczo zabrania eksponowania ogóle politycznych haseł na stadionach, to chciałem, by oni się tych koszulek pozbyli. Niestety prawo francuskie zabrania rozbierania ludzi z nakazania im zdjęcia odzieży. I doszło do sytuacji takiej, że już poszedłem po bandzie, dogadałem się z szefem realizacji telewizyjnej poprzez FIFA, żeby nie pokazywano tego fragmentu trybun w ogóle w czasie transmisji, więc oni sobie tam demonstrowali, ale tego nikt na świecie nie widział.

ZOBACZ TEŻ: Legendarny kadrowicz uderzył w PZPN. "Sytuacja jest żenująca, ale widać taka jest dziś nasza piłka"

Amerykanie znają moc piłki nożnej

– Amerykanie też zdają sobie sprawę, jaką potęgą jest FIFA i jaką potęgą jest piłka nożna, choć nie jest to ich sport narodowy. Zawsze jednym z pierwszych oficjalnych gości prezydenta USA jest prezydent FIFA. Tak też było, gdy rządził Barack Obama, czy George Bush. Wybitny Sekretarz stanu Henry Kissinger tłumaczył wszystkim prezydentom, bo sam był fanem futbolu, że piłka nożna to jest takie opium dla ludu. Trzeba postępować ostrożnie – dodaje nasz stały ekspert.

Izrael, choć nie powinien, schodzi w temacie ewentualnych sankcji związanych z wojną i przyszłorocznym mundialem za oceanem na drugi plan. A on też może na ten turniej pojechać. Niedawno izraelska kadra wygrała 2:1 z Estonią, awansując na drugą pozycję w tabeli grupy eliminacyjnej. – Miejmy nadzieję, sport zwycięży. Marzy mi się w tym przypadku idea olimpijska, zawieszenie broni na czas igrzysk – zakończył Listkiewicz.

ZOBACZ TEŻ: Kto zastąpi Probierza? Zapytaliśmy legendę polskiej piłki, rada dla Kuleszy jest prosta