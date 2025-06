Gwiazdor sportu skazany za molestowanie 14-latki. Koniec kariery i gigantycznego kontraktu?

Dwa lata więzienia w zawieszeniu dla znanego sportowca

Światem sportu wstrząsnęła w tym tygodniu wiadomość z Dominikany. Wander Franco, 24-letni baseballista drużyny Tampa Bay Rays i niegdyś najbardziej obiecujący zawodnik w Major League Baseball, usłyszał wyrok skazujący w sprawie o wykorzystywanie seksualne nieletniej. Trzyosobowy skład sędziowski jednogłośnie uznał go za winnego, co może oznaczać definitywny koniec jego błyskotliwie zapowiadającej się kariery w USA. Sąd wymierzył mu karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. Oznacza to, że Franco uniknie więzienia, o ile będzie przestrzegał określonych warunków – z których najważniejszym jest zakaz nawiązywania kontaktów o charakterze seksualnym z osobami nieletnimi.

Złamanie go będzie skutkowało natychmiastowym osadzeniem w zakładzie karnym na pełne dwa lata. Podczas odczytywania wyroku skazany zawodnik stał ze spuszczoną głową i nerwowo przecierał oczy.

Związek z 14-latka aranżowała… matka dziewczyny

Związek sportowca z 14-letnią wówczas dziewczyną rozpoczął się w grudniu 2022 roku na Dominikanie. Franco miał wtedy 21 lat. Warto podkreślić, że w procesie skazana została również matka nieletniej. Uznano ją za winną handlu ludźmi w celach seksualnych i skazano na 10 lat więzienia. Prokuratura udowodniła, że kobieta prała pieniądze wyłudzone od Franco.

Prokuratorzy domagali się dla Franco pięciu lat bezwzględnego więzienia. Sędzia Jakayra Veras García uzasadniła łagodniejszy wyrok złożonością sprawy, młodym wiekiem Franco, jego niekaralnością oraz faktem, że był pod presją matki dziewczyny.

Sędzia wzięła pod uwagę również szkody, jakie Wander Franco poniósł w swojej karierze w wyniku tych wydarzeń. Zwracając się bezpośrednio do sportowca, powiedziała jednak surowo: „Wander, nie zbliżaj się do nieletnich w celach seksualnych. Jeśli nie interesują cię osoby w twoim wieku, musisz poczekać”.

Chociaż obrona Franco ma prawo do apelacji w dwóch wyższych instancjach, sam wyrok skazujący niesie za sobą katastrofalne skutki. Kluczowym problemem staje się wiza pracownicza, niezbędna do gry w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystywanie seksualne osoby nieletniej jest w świetle amerykańskiego prawa imigracyjnego uznawane za tzw. przestępstwo świadczące o zepsuciu moralnym. Skazanie za tego typu czyn niemal na pewno uniemożliwi sportowcowi uzyskanie pozwolenia na wjazd i pracę w USA.

Straci miliony dolarów?

Jeśli Franco nie będzie w stanie uzyskać wizy i stawić się do gry, straci większą część swojego astronomicznego, 11-letniego kontraktu o wartości 182 milionów dolarów, który podpisał z Rays w listopadzie 2021 roku. Klub Tampa Bay Rays wciąż jest mu winien 164 miliony dolarów. Wyrok skazujący i brak możliwości gry w USA uwalnia klub od tego gigantycznego zobowiązania finansowego.

W oficjalnym oświadczeniu liga MLB zachowała powściągliwość.

Major League Baseball jest dumna z posiadania wspólnie wynegocjowanej polityki dotyczącej przemocy domowej, napaści na tle seksualnym i krzywdzenia dzieci, która odzwierciedla nasze zaangażowanie w te kwestie. Jesteśmy świadomi dzisiejszego wyroku w procesie Wandera Franco i zakończymy nasze dochodzenie w odpowiednim czasie – czytamy w komunikacie MLB.

A to jeszcze nie koniec problemów prawnych Franco. Czeka go jeszcze proces w innej sprawie, dotyczącej nielegalnego posiadania broni palnej, za co grozi mu od sześciu miesięcy do pięciu lat więzienia.