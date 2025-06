i Autor: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sport / Forum

Okienko transferowe

Czołowy obrońca ligi może trafić do Ekstraklasy. Jego nazwisko przyprawi komentatorów o ból głowy

To może być jeden z najgłośniejszych transferów tego okienka – nie tylko ze względu na umiejętności zawodnika, ale i jego nazwisko, które wywołuje poruszenie wśród polskich kibiców. Marian Huja, 25-letni portugalski środkowy obrońca, jest o krok od przenosin do Ekstraklasy. Jak ustalił portal goal.pl, transfer do Pogoni Szczecin jest coraz bliżej finalizacji.