Ponad dziesiątka wychowanków programu Lekkoatletyka dla Każdego! w reprezentacji Polski na DME w Madrycie

zginął, robiąc to co kocha

Od czwartku w Madrycie szesnaście narodowych reprezentacji lekkoatletycznych walczy o prymat w Europie. W tym gronie nie brakuje polskiej kadry, która poleciała do stolicy Hiszpani w silnym składzie. Obok zasłużonych dla krajowego sportu postaci, takich jak Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek czy Pia Skrzyszowska w Madrycie wystartują także wschodzące gwiazdy lekkoatletyki. Wiele z nich wywodzi się z programu Lekkoatletyka dla Każdego! – zainaugurowanego ponad dekadę temu.

Efekty programu Lekkoatletyka Dla Każdego!

– Zawsze powtarzaliśmy, że to jest projekt długofalowy, którego efekty będą widoczne dopiero po kilku latach od jego zainaugurowania. I ten czas nadchodzi. Dowodem jest fakt, że w kadrze na drużynowe mistrzostwa Europy w Madrycie mamy już ponad dziesiątkę wychowanków Lekkoatletyki dla Każdego! – mówi prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.

Wśród osób zaczynających przygodę ze sportem od młodzieżowego programu PZLA są między innymi wspominania Pia Skrzyszowska oraz Magdalena Niemczyk, Igor Bogaczyński, Oliwer Wdowik, Bartosz Kitliński czy świetnie spisujący się w tym sezonie biegacz długodystansowy Maciej Megier. Wszyscy oni znaleźli się w składzie reprezentacji Polski na drużynowy czempionat w Madrycie. Jak podkreśla młoda biegaczka Wiktoria Gajosz, kolejna wychowanka programu i uczestniczka mistrzostw Europy, uczestnictwo w zajęciach Lekkoatletyki dla Każdego! pozwoliło jej znaleźć miłość.

– To był początek mojej sportowej drogi i tam zakochałam się w lekkoatletyce. Zobaczyłam, że to nie tylko walka o medale, ale też zabawa, integracja i niesamowita atmosfera. Zrozumiałam też, jak różnorodna jest lekkoatletyka. Powołanie na drużynowe mistrzostwa Europy to ogromne wyróżnienie, którego się nie spodziewałam. Start w tych zawodach to zupełnie coś innego – przyznaje Gajosz, która w tym roku pokonała 200 metrów w 23.07 i jest liderką europejskich tabel w kategorii U20.

Sukcesy na bieżni zaprowadziły do Madrytu także inną sprinterkę młodego pokolenia, czyli Jagodę Żukowską. To także zawodniczka, która pierwsze sportowe kroki stawiała na zawodach i zajęciach organizowanych przez zespół Lekkoatletyki dla Każdego!.

– Startowałam na halowej olimpiadzie LDK w Toruniu. To był mój pierwszy taki wyjazdowy start, z którego wróciłam ze złotym medalem. To mnie zmotywowało do dalszego trenowania – mówi Żukowska.

Od lat program upowszechniania lekkiej atletyki wspiera firma Nestlé Polska. Dzięki niej wchodzący w świat wielkiego sportu młodzi ludzie mogą także dowiedzieć się, jak ważna jest odpowiednia i zbilansowana dieta.

– Pracujemy nad tym, abyśmy mieli aktywne społeczeństwo. Droga do tego celu wiedzie przez sport i odpowiednie odżywianie. Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki od ponad 10 lat możemy realizować to zadanie. I z dumą patrzymy, jak rozwijają się talenty sportowe tych młodych ludzi. Wielu z nich pamiętamy z imprez Lekkoatletyka dla Każdego!, a dziś będą już z orzełkiem na piersi bronić barw narodowych w drużynowych mistrzostwach Europy – z dumą podkreśla Blanka Mellova, Dyrektor Programów w Nestlé Polska.

Lekkoatletyczne drużynowe mistrzostwa Europy, do których Polski Związek Lekkiej Atletyki powołał trzynaścioro wychowanków projektu LDK!, rozpoczęły się w Madrycie w czwartek.