To już 10 lat programu „Lekkoatletyka dla każdego!”. Wzięło w nim udział prawie milion dzieci

– Nie ustajemy w staraniach, by jak najwięcej dzieci zachęcić do uprawiania lekkiej atletyki. Nie tylko po to, by wychować kolejnych lekkoatletycznych mistrzów, ale przede wszystkim, by jak najwięcej młodych ludzi zachęcić do uprawiania lekkiej atletyki, zwanej Królową Sportu, poprawiając swoje zdrowie i jakość życia – mówi wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. Jedną z akcji popularyzujących tę dyscyplinę sportu wśród dzieci i młodzieży jest realizowany od dziesięciu lat program „Lekkoatletyka dla każdego!”.

Przez 10 lat działania programu w zajęciach organizowanych w całej Polsce wzięło udział prawie milion dzieci. Znalazło się wśród nich sporo obecnych lekkoatletów odnoszących sukcesy w krajowych i międzynarodowych imprezach. Jedną z takich osób jest Pia Skrzyszowska, brązowa medalistka niedawnych halowych mistrzostw świata w Glasgow w biegu na 60 metrów przez płotki oraz medalistka – w tym złota – mistrzostw Europy. – Nie chcę powiedzieć, że na pewno nie byłoby mnie w lekkiej atletyce, gdyby nie „Lekkoatletyka dla każdego!”, ale z pewnością udział w tym programie bardzo mocno zachęcił mnie i pomógł w poważnym potraktowaniu tej dyscypliny sportu. To fantastyczna akcja, dzięki której bardzo wiele dzieci ma okazję zetknąć się z profesjonalnie prowadzonymi lekkoatletycznymi zajęciami – mówi Skrzyszowska, która w programie „Lekkoatletyka dla każdego!” startowała w biegach na 60 i 300 metrów, 60 metrów przez płotki oraz w skoku wzwyż. Ale nie tylko ona, bo z tego programu do seniorskiej lekkiej atletyki trafili także m.in. Weronika Nagięć, Kornelia Lesiewicz, Wojciech Marok, Jakub Hołub czy Maciej Wyderka. Program „Lekkoatletyka dla każdego!” powstał z potrzeby popularyzacji lekkiej atletyki jako sportu pierwszego kontaktu wśród dzieci i młodzieży. Młodych lekkoatletów prowadzą wykwalifikowani trenerzy współpracujący z metodykami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Dzięki temu, spośród tych setek tysięcy dzieci, można wyłowić sportowe talenty i nadzorować przez lata ich szkolenie. – Pokazujemy lekką atletykę jako sport atrakcyjny, dający wiele radości młodszym dzieciom, a młodzieży - satysfakcję z aktywności fizycznej, rywalizacji z rówieśnikami i zdobywania nowych umiejętności – dodaje Chmara. Realizowany od 2014 roku program „Lekkoatletyka dla każdego!” obejmuje ponad sześćset grup treningowych w całej Polsce, a zajęcia prowadzone są w grupach uwzględniających wiek uczestników oraz stopień ich zaawansowania. Co ważne, dzięki zapewnieniu finansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego wszystkie zajęcia w programie są bezpłatne. Od samego początku akcję mocno wspiera partner strategiczny, czyli firma Nestlé Polska. – Każdy młody człowiek uprawiający sport pragnie osiągnąć sukces w swojej dyscyplinie. Naszym celem jako partnera Ldk! jest wspieranie młodzieży w tym procesie poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Chcemy, aby przyszli sportowcy mieli świadomość, że zarówno dobrze zbilansowana dieta, jak i odpowiednie nawodnienie mają wpływ na ich zdrowie, kondycję, a także pomagają im osiągać dobre wyniki sportowe – mówi Katarzyna Żywczyk, ekspertka ds. żywienia, Nestlé Polska. – Wiedza o prawidłowym odżywianiu jest niezwykle ważna w życiu każdego, nie tylko młodego sportowca. Wiadomo, że prawidłowe nawyki w wielu dziedzinach życia, więc także o odżywianiu, zdobywamy przede wszystkim będąc dzieckiem czy nastolatkiem. To wsparcie pozwala nam oferować dzieciom kompleksową wiedzę – dodaje Chmara. Program wspiera również Grupa ORLEN. W „Lekkoatletykę dla każdego!” zaangażowane są wszystkie Okręgowe Związki Lekkiej Atletyki w Polsce, dzięki czemu program ma zasięg ogólnopolski. W zajęciach prowadzonych przez średnio sześciuset pięćdziesięciu trenerów w każdym roku udział wzięło łącznie blisko milion dzieci. W programie bierze udział ponad trzysta klubów sportowych, ponad tysiąc trzysta szkół i ponad czterysta lokalnych samorządów. – W zajęcia angażujemy najwybitniejszych polskich lekkoatletów, czyli m.in. medalistów igrzysk olimpijskich, którzy spotykają się z młodymi adeptami lekkiej atletyki. W ramach programu odbywa się wiele zawodów, także ogólnopolskich, zgrupowań sportowych, konferencji i warsztatów szkoleniowych czy warsztatów żywieniowych organizowanych dzięki wsparciu firmy Nestlé. Ale, co bardzo ważne, możemy zaoferować darmowe i regularne zajęcia dla dzieci i młodzieży, a także przekazywać sprzęt sportowy niezbędny do organizacji profesjonalnych zajęć. Łączna wartość sprzętu przekazana przez czas trwania tego programu przekroczyła pięć milionów złotych – dodaje Chmara. Warto dodać, że kwotą ponad czterdziestu milionów złotych dofinansowano zatrudnienie trenerów. Od 2022 roku Polski Związek Lekkiej Atletyki organizuje, niejako w uzupełnieniu programu „Lekkoatletyka dla każdego!”, akcję „Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie”. To zawody, w których łącznie wzięło udział ponad dwadzieścia cztery tysiące uczestników – najpierw w wojewódzkich eliminacjach, a najlepsi w ogólnopolskich finałach. – Tego typu programy, to jedyny sposób, żeby polski sport, a w tym przypadku polska lekkoatletyka, rozwijała się i utrzymała na tym poziomie, na którym jest, bo konkurencja rośnie. Bez tego typu projektów nie będziemy mieli następców Tomka Majewskiego, Piotra Liska, Ewy Swobody, Natalii Kaczmarek czy naszych młociarek i młociarzy. Nie ma ukrywać, oni są coraz starsi i ich szyje uginają się pod liczbą medali, a my musimy szukać następców. Programy „Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie” i „Lekkoatletyka dla każdego!” to najlepsza ku temu okazja – podkreśla Chmara.