15-latkowie nie mieli litości dla najpiękniejszej piłkarki świata. Próbowano to ukryć. Wyszło szydło z worka

Alisha Lehmann bez wątpienia jest jedną z największych gwiazd zbliżających się mistrzostw Europy piłkarek, które rozpoczną się 2 lipca w Szwajcarii. Przed własną publicznością "najpiękniejsza piłkarka świata" ma poprowadzić Szwajcarki do sukcesu, ale na nieco ponad tydzień do turnieju głośniej niż o Euro 2025 zrobiło się o zamkniętym sparingu szwajcarskich piłkarek z drużyną 15-latków FC Luzern. Zakończył się on wynikiem 7:1 dla juniorów, choć początkowo ta informacja miała zostać utrzymana w tajemnicy.

Alisha Lehmann i Szwajcarki zlane przez 15-latków

Zdjęcia i wideo z meczu reprezentacji Szwajcarii kobiet z FC Luzern U15 pojawiły się na TikToku. Jedynego gola zdobyła Alayah Pilgrim i właśnie ją pokazano w krótkim materiale obok Lehmann. W kilka godzin wyświetlono go ponad 70 tysięcy razy, aż filmik został usunięty! O całą sytuację zapytano więc rzecznika szwajcarskiej reprezentacji.

- W piłce nożnej kobiet nie jest niczym niezwykłym, że rywalizuje się z drużynami juniorskimi. Cel: wprowadzenie pewnego elementu rywalizacji. W tej fazie przygotowań nacisk kładzie się na aspekt fizyczny. Niezależnie od wyniku, te mecze treningowe są bardzo podobne do naszych meczów międzynarodowych pod względem intensywności i dystansu - wyjaśnił Sven Micosse na łamach dziennika "Blick".

Ta największa szwajcarska gazeta opublikowała również serię zdjęć z głośnego sparingu, na którym widać Szwajcarki rywalizujące z 15-latkami. W trzech 30-minutowych tercjach na boisku zaprezentowała się także Lehmann.