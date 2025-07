i Autor: East News Cristiano Ronaldo, Lionel Messi

Klub kusi gwiazdę

Ligowa rywalizacja Messiego z Ronaldo powróci? To byłby hit!

Legendarna rywalizacja Lionela Messiego z Cristiano Ronaldo w wydaniu ligowym może powrócić! Tak przynajmniej twierdzi "L'Equipe". Według informacji Francuzów, Argentyńczyka kusi Al-Ahli, które jest gotowe zaoferować mistrzowi świata absolutnie kosmiczne apanaże i w ten sposób nakłonić go do przenosin do Arabii Saudyjskiej.