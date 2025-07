Spis treści

Po dymisji Michała Probierza – od której za chwilę minie miesiąc… - w kadrze Biało-Czerwonych wciąż panuje bezkrólewie. W mediach panuje zupełna dowolność w typowaniu jego następców. Sporą rzeszę zwolenników wśród dziennikarzy oraz ekspertów ma Marek Papszun. Sytuację trenera Rakowa na selekcjonerskiej skomentował właśnie szef rady nadzorczej tego klubu, Wojciech Cygan.

Kulesza wybrał... czy jednak nie? Zamieszanie wokół selekcjonera

Cezary Kulesza podczas zaimprowizowanego spotkania z polskimi dziennikarzami w Szwajcarii na kobiecym EURO zapowiedział, że wybrał już nowego selekcjonera męskiej reprezentacji. Nie ujawnił jednak nazwiska swego wybrańca, ani terminu jego ogłoszenia. Według osób z otoczenia sternika związku, tak naprawdę ów wybór jeszcze nie został przesądzony, a w grze wciąż są czterej – polscy! - kandydaci.

Marek Papszun ma swoich zwolenników

Wśród nich rzeczywiście padło też nazwisko obecnego szkoleniowca mistrzów Polski. Marek Papszun wskazywany był jako najlepszy kandydat na selekcjonera między innymi przez Grzegorza Latę. - Mocna ręka, nie ma „zmiłuj”. U niego żaden zawodnik nie będzie fikać; wymyślać, że zmęczony, że ma wakacje – mówił „Super Expressowi” król strzelców mundialu 1974.

Papszun w gronie czterech potencjalnych następców Probierza jest jedynym, który w tej chwili ma zatrudnienie. Jego podopieczni właśnie zakończyli zgrupowanie w Arłamowie i ruszyli w drogę na pięciodniowy obóz do Holandii. Z Markiem Papszunem „na pokładzie”, co jednak tak naprawdę nie skreśla tego szkoleniowca z ewentualnej „listy Kuleszy”.

Klauzula w kontrakcie: szansa na reprezentację?

Kontrakt szkoleniowca w momencie jego podpisywania (w maju 2024) obowiązywać miał przez dwa kolejne sezony. Zapisana w nim jednak została klauzula o możliwości odejścia – jak mówiono - „w ściśle określonych sytuacjach”. - Trener ma ambicje reprezentacyjne i międzynarodowe – przybliżał wówczas okoliczności mogące wpłynąć na wcześniejsze rozstanie stron prezes Piotr Obidziński.

W Rakowie ucinają spekulacje? „Nie istnieją żadne przesłanki do obaw”

O możliwość odejścia Papszuna z Częstochowy do pracy z kadrą zapytany został właśnie Wojciech Cygan. - W polskiej piłce nic nie jest do końca pewne i trudno coś mówić z pełną stanowczością – zauważył z uśmiechem szef rady nadzorczej Rakowa w rozmowie z TVP Sport. Z miejsca jednak w zasadzie uciął temat. - Na chwilę obecną nie wydaje mi się, by istniały jakiekolwiek przesłanki do obaw, że Marek Papszun opuści klub i przeniesie się do reprezentacji – dodał Cygan.

Papszun skupiony na Rakowie

Opiekun Rakowa był – przynajmniej teoretycznie – kontrkandydatem Michała Probierza jesienią 2023, gdy Kulesza szukał następcy Fernando Santosa. Nie został wybrany, a cały proces miał mocno „schłodzić” kontakty między trenerem a sternikiem związku. - Marek Papszun przygotowuje się z Rakowem do rozpoczęcia sezonu, to jest dla niego najważniejsze. W tej chwili skoncentrowany jest na budowie zespołu i przygotowaniach do sezonu – zapewnił Wojciech Cygan.

