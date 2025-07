Sensacja! Wielkie nazwisko zgłosiło się do PZPN. Utytułowany trener chce poprowadzić kadrę

Kto nowym selekcjonerem reprezentacji Polski?

Przed kadrą Biało-czerwonych trudne wyzwanie. Po czerwcowej porażce 1:2 z Finlandią w Helsinkach, zespół stoi pod ścianą i nie ma marginesu błędu jeśli chce zakwalifikować się na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Do miana kluczowego urasta zwłaszcza rewanżowe spotkanie z Finami, do którego dojdzie we wrześniu na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Na tę chwilę wciąż jednak nie wiadomo, kto poprowadzi polski zespół w nadchodzących spotkaniach. Prezes PZPN, Cezary Kulesza, przyznał w niedzielę, że kandydat został już wybrany i trwa dogrywanie formalności. Z najnowszych doniesień medialnych wynika, że następca Probierza będzie szkoleniowiec z Polski.

Według Mateusza Borka, do PZPN wpłynęło jednak ciekawie zapytanie z zagranicy. Do federacji miał się zgłosić Roberto Mancini, który jeszcze cztery lata temu poprowadził Włochy do triumfu w mistrzostwach Europy. Po opuszczeniu Italii szkoleniowiec pracował w Arabii Saudyjskiej, gdzie zarabiał aż 25 mln euro netto rocznie. Od jesieni ubiegłego roku pozostaje bez zatrudnienia.

Sprawa selekcjonera 🇵🇱@BorekMati 🗣️ Trenerem będzie Polak.🗣️ Choć ostatnio do PZPN wpłynęła oferta Roberto Manciniego. Na początku pomyślałem, że to nie ma sensu, odcinanie kuponów. Później jednak, że ktoś kto ma tyle kasy i się dorobił to będzie miał motywację? pic.twitter.com/AeNSCEnLmX— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) July 7, 2025

PZPN nie zainteresował się Mancinim

Z całą pewnością Mancini to bardzo głośne nazwisko, a jego sukces z Włochami podczas Euro w 2021 roku wskazuje, że daleko mu jeszcze do miana "trenera po drugiej stronie rzeki". Tak czy inaczej wygląda na to, że na PZPN ta kandydatura nie zrobiła wrażenia i zwrócono się w kierunku innych profili. Włoch bez wątpienia miałby także odpowiednie wymagania finansowe.

Nim kluczowy mecz z Finlandią w Chorzowie, Polska we wrześniu zacznie od teoretycznie najtrudniejszego meczu całych kwalifikacji. Na wyjeździe zmierzy się bowiem z Holandią.