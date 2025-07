i Autor: Cyfrasport Leo Messi

Oni już zapewnili sobie awans na mundial w 2026 roku. Sprawdź

Choć do rozpoczęcia mistrzostw świata pozostał jeszcze ponad rok, to już 13 reprezentacji zapewniło sobie udział w turnieju. Przyszłoroczny mundial odbędzie się w aż trzech krajach – po raz pierwszy w historii. Rolę gospodarzy będą pełnić wspólnie Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk, co dało im automatyczny awans bez konieczności udziału w eliminacjach. Kto jeszcze zapewnił sobie awans?