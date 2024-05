Marek Papszun znów w Rakowie. Ten przekaz piłkarze muszą sobie wziąć do serca, padła ciekawa deklaracja

Po tym, co powiedział Zbigniew Boniek zawrzało. Miało dojść do kuriozalnych scen. Kamil Glik aż nie wytrzymał

- Od pięciu lat Raków jest najlepszym klubem, nazbierał w tym czasie najwięcej punktów w ekstraklasie – Marek Papszun swój „dzień pierwszy” po powrocie zaczął od słów, które z pewnością każdy przy Limanowskiego chciał od niego usłyszeć. Ale potem było powrót do realizmu. - Miniony sezon był słodko-gorzki, zwłaszcza w lidze nie taki, jakiego byśmy chcieli. Pucharowy występ był na wysokim poziomie, ale wiosna już, niestety, wysoce nieudana – tak Papszun podsumowywał występy częstochowian, oglądane najpierw w TV, w a końcówce sezonu już z trybun.

Nowy kontrakt Marka Papszuna obowiązywać ma przez dwa najbliższe sezony, aczkolwiek jest w nim klauzula o możliwości odejścia „w ściśle określonych sytuacjach”. - Trener ma ambicje reprezentacyjne i międzynarodowe – przybliżał okoliczności mogące wpłynąć na wcześniejsze rozstanie stron prezes Piotr Obidziński.

Raków przygotowania do nowego sezonu rozpocznie za trzy tygodnie. Skład sztabu szkoleniowego wciąż jest przedmiotem rozmów: niewykluczone, że znajdzie się w nim i Dawid Szwarga. Zmiany czekają też częstochowską szatnię. Natomiast powrót Marka Papszuna oznacza, że wrócić też powinien klimat, jaki panował w niej za jego poprzedniej kadencji.

- Charakteru się w ciągu roku nie zmieni – Papszun się uśmiechnął, bo w pytaniu o atmosferę padło słowo „strach”. - Przesadzone, że go wywołuję – odpalił najpierw. Ale kolejne zdania dotyczące tej kwestii piłkarze powinni już sobie wziąć do serca. - Jeżeli ktoś dzięki temu, że się mnie będzie bać, ma się lepiej motywować i służyć klubowi, to… niech się boi. Wierzę, że będę punktem zapalnym, zmobilizuję ludzi, by dali z siebie jeszcze więcej – to był najważniejszy przekaz nowego-starego szkoleniowca.

