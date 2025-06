Polskie piłkarki zadały szyku przed Euro 2025! Ewa Pajor i spółka ruszyła do Szwajcarii

Polki udały się na mistrzostwa Europy!

Reprezentacja Polski będzie jedną z debiutujących na tej imprezie. Polki po raz pierwszy wywalczyły awans na Euro, choć odbyło się to w wielkich bólach – Polki przegrały wszystkie 6(!) meczów w swojej grupie eliminacyjnej, ale jako że grały w dywizji A, to i tak trafiły do barażów. W pierwszej rundzie barażów Polki wygrały 6:2 w dwumeczu z Rumunią (2:1 i 4:1), a w decydującym starciu wygrały z Austrią 2:0 (po 1:0 w obu spotkaniach), z którą... przegrały wcześniej oba mecze w fazie grupowej eliminacji. Polki w swojej grupie na Euro 2025 będą rywalizowały z drużynami, które mają w swoim dorobku medale tej imprezy, a same Niemki wygrywały ją aż 8-krotnie.

Reprezentacja Polski gromi w ostatnim teście przed Euro! Polki urządziły sobie strzelecki festiwal

Wywiad z Ewą Pajor Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nie ma wątpliwości, że oczy wszystkich fanów będą zwrócone przede wszystkim na Ewę Pajor – Polka jest jedną z gwiazd kobiecego futbolu – w minionym sezonie zdobyła w swoim debiutanckim sezonie w barwach Barcelony kilka trofeów i została najlepszą strzelczynią ligi hiszpańskiej, a do tego pobiła rekord w liczbie bramek strzelonych w jednym sezonie w barwach Barcelony! Trudno oczekiwać, że Pajor będzie wygrywała sama mecze dla polskiej kadry, ale fani mają nadzieję, że Polki chociaż nawiążą walkę z faworyzowanymi rywalkami.

Obok tych słów o Ewie Pajor przed Euro 2025 trudno przejść obojętnie. Zestawiono ją z Lewandowskim

Pierwszym meczem Polek na Euro 2025 będzie starcie z Niemcami, które zostanie rozegrane 4 lipca o 21:00. Kilka dni wcześniej, dokładnie w poniedziałek, 30 czerwca, nasze zawodniczki wyruszyły do Szwajcarii, gdzie odbędą się mistrzostwa. Nasze kadrowiczki zadały szyku ruszając na podbój Euro 2025 – ubrane były w czerwony komplet: spodnie, kamizelka oraz marynarka, a jedynym białym elementem był wygodny t-shirt, który zastąpił klasyczną koszulę. Zdjęcia Polek odlatujących na mistrzostwa Europy do Szwajcarii znajdziecie w galerii poniżej.

Polka błyszczała w barwach Barcelony! Zostanie gwiazdą EURO? Oto, co wyznała