Obok tych słów o Ewie Pajor przed Euro 2025 trudno przejść obojętnie. Zestawiono ją z Lewandowskim

Reprezentacja Polski piłkarek po raz pierwszy w historii weźmie udział w mistrzostwach Europy. Losowanie grup nie było jednak łaskawe i podopieczne Niny Patalon wpadły na Niemki, Szwedki i Dunki. W żadnym meczu nie będą faworytkami, ale kibice liczą na to, że Polki sprawią niespodziankę. Powody ku temu daje między innymi forma Ewy Pajor. Piłkarka FC Barcelona w zakończonym sezonie strzeliła aż 43 gole we wszystkich rozgrywkach. Na krajowym podwórku wygrała wszystkie możliwe trofea i zagrała w finale Ligi Mistrzyń, w którym dość niespodziewanie Barca przegrała z Arsenalem. Po krótkiej przerwie po zakończeniu sezonu najlepsza polska piłkarka rozpoczęła przygotowania do Euro 2025, a ich efekty mamy zobaczyć już 4 lipca przeciwko Niemkom.

- Dużo będzie zależało od pozostałych zawodniczek. Być może wystarczy więc, że dzięki jej poruszaniu się będzie robiła przestrzeń innym. Trzeba jej pomóc finalizować akcje i sprawić, żeby miała wsparcie. Inne piłkarki muszą wziąć na siebie ciężar gry i wtedy mogą się stworzyć sytuacje dla Ewy - w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" wskazuje Emilia Wnuk, była piłkarka, sędzia i trenerka, a obecnie obserwatorka UEFA.

Kluczem ma być lepsze wykorzystanie umiejętności Pajor niż bywało to ostatnio w męskiej reprezentacji w przypadku Roberta Lewandowskiego. - Jeśli wszystko będziemy grać na nią, to będzie bardzo trudno. Podobnie jak w męskiej kadrze z grą na Lewandowskiego - oceniła Wnuk, po czym zaskoczyła: - Choć w mojej opinii Ewa jest bardziej wszechstronna od Roberta.