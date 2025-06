Marek Koźmiński grzmi przed wyborami w PZPN. To czeka polską piłkę pod rządami Kuleszy

Zjazd zaczął się od przemówienia Cezarego Kuleszy, który powitał wszystkich, potem był czas na wspomnienie zmarłych w ciągu ostatniego roku ludzi polskiego sportu. Krótko po powitaniu na sali obrad pojawił się dość niespodziewany gość: Andrzej Gołota.

Nie on jednak głosował, a baronowie, delegaci i przedstawiciele klubów. Zanim jednak do tego doszło, mieliśmy długą (czasem przynudną) dyskusję podsumowującą czterolecie w polskiej piłce. Przemawiał Michał Listkiewicz, który zasadniczo chwalił Cezarego Kuleszę, a swój monolog zakończył cytatem z… Adama Asnyka. Swoje przemówienia mieli również przedstawiciele UEFA i FIFA, wszystkie pełne peanów dla prezesa PZPN. Słowem, jak to było w „Misiu”: „Łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu”.

Przez cztery lata pod rządami Cezarego Kuleszy PZPN miał lepsze i gorsze momenty, z przewagą niestety tych gorszych. Polska piłka była targana aferami (na przykład premiową po mistrzostwach świata w Katarze), ale gwoli uczciwości trzeba przyznać, że były też sukcesy. Dwa awanse na wielkie turnieje (MŚ Katar 2022 i Euro 2024 w Niemczech), a także awans Polek na Euro 2025.

