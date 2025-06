Iga Świątek, Kamil Majchrzak, Magda Linette i Magdalena Fręch walczą w Wimbledonie 2025. Rywalizacja w głównych drabinkach turnieju na londyńskiej trawie zaczęła się w poniedziałek 30 czerwca i potrwa dwa tygodnie. Iga Świątek tuż przed Wimbledonem walczyła w Bad Homburg, gdzie doszła do finału. Potem miała dzień wolny. Dlatego dopiero w poniedziałek, dzień przed pierwszym meczem, po raz pierwszy trenowała na londyńskiej trawie. Jednak jeżeli zaprezentuje się tak dobrze, jak w minionym tygodniu w Niemczech, nie powinna mieć problemów w starciu z Rosjanką Poliną Kudermietową w 1. rundzie Wimbledonu.

- Na pewno to były najlepsze przygotowania do Wimbledonu, jakie miałam - stwierdziła w Londynie Iga Świątek, która przed turniejem w Niemczech trenowała tydzień na Majorce. - Świetnie się bawiłam, pracując nad moją grą na trawie i myślę, że coraz lepiej rozumiem tę nawierzchnię. Moje umiejętności znów trochę się poprawiły.

Na drodze do finału w Bad Homburg Iga Świątek ograła mocne specjalistki od gry na trawie, m.in. Jasmine Paolini (6:1, 6:3), finalistkę ubiegłorocznego Wimbledonu.

- To dodało mi pewności siebie. Co konkretnie poprawiłam? To nie jest jakaś rewolucja, zmiana o 180 stopni. A nawierzchnia trawiasta wciąż jest dla mnie trudna i wymagająca. Ale z każdym rokiem czuję, że coraz łatwiej mi się do niej przyzwyczaić. Miałam teraz więcej czasu na pracę nad poruszaniem się i ustawianiem do piłki na trawie, na której musisz ufać swoim uderzeniom, bo każde, które daje przeciwniczce więcej czasu, może sprawić, że przegrasz wymianę. Skupiłam się na tym w moich przygotowaniach i to naprawdę działało. Zamierzam to kontynuować - stwierdziła Iga.

Kiedy mecze Polaków w Wimbledonie 2025?

Jako pierwszy z Polaków rywalizację w Wimbledonie 2025 zacznie Kamil Majchrzak, który zagra z Włochem Matteo Berrettinim. Tenisistka z Piotrkowa Trybunalskiego zagra już w poniedziałek. Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette pierwsze mecze rozegrają we wtorek. Poniżej terminarz meczów Polaków.

K. Majchrzak - M. Berrettini, poniedziałek 30 czerwca ok. godz. 17-18

I. Świątek - P. Kudermietowa, wtorek 1 lipca ok. godz. 16-17

M. Linette - E. Jacquemot, wtorek 1 lipca ok. godz. 18-19

M. Fręch - A. Potapowa, wtorek 1 lipca ok. godz. 16-17

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie