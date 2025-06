Hubert Hurkacz otrzyma premię za start w Wimbledonie, choć nie wyjdzie nawet na kort! Wiemy, o co chodzi

Hubert Hurkacz dostanie premię, choć nie zagra ani minuty! Takie są zasady Wimbledonu

W poniedziałek, 30 czerwca, ruszył jeden z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie, który wyróżnia się nawet spośród innych turniejów Wielkiego Szlema. Niestety, na najstarszym tenisowym turnieju na świecie nie zobaczymy Huberta Hurkacza, który wycofał się z rywalizacji tuż po tym, jak rozlosowano drabinkę turniejową. Hurkacz zmaga się z dolegliwościami zdrowotnymi od poprzedniego Wimbledonu, w trakcie którego uszkodził kolano – przez to nie pojechał na igrzyska olimpijskie w Paryżu i stracił sporą część sezonu. Widać również, że Polakowi trudno wrócić do poprzedniej sprawności i formy, którą prezentował jako zawodnik pierwszej dziesiątki świata.

Sceny z udziałem Aryny Sabalenki na konferencji! Nagle wpadł Novak Djoković

Niedawno Hurkacz wycofał się z turnieju w s'Hertogenbosch z powodu urazu pleców. Teraz niestety powrócił także problem z kolanem i Hurkacz postanowił nie ryzykować. – Podczas przygotowań pojawiło się podrażnienie błony maziowej. To część trwającego procesu powrotu do zdrowia po niedawno przebytej operacji i wymaga odpoczynku oraz odpowiedniego leczenia. Nie jest łatwo wycofać się z tak prestiżowego turnieju, ale wiem, że to właściwa decyzja dla mojego zdrowia i formy w dłuższej perspektywie – przekazał w oficjalnym komunikacie.

Jessica Pegula stanęła w obronie Igi Świątek! Poruszające słowa

Jest to o tyle bolesne, że to właśnie na Wimbledonie odniósł on największy sukces w turniejach wielkoszlemowych – w 2021 roku dotarł tam do półfinału, po drodze pokonując m.in. Rogera Federera! Jest jednak małe pocieszenie dla Polaka, ponieważ dostanie on część premii, która została przewidziana za udział w 1. rundzie turnieju! Będzie to dokładnie 33 tys. funtów (połowa z 66 tys. należnych za start w 1. rundzie) czyli około 164 tys. złotych! – Zasady Wimbledonu stanowią, że zawodnik, który wycofa się z drabinki głównej, otrzyma 50 procent kwoty gwarantowanej za udział w 1. rundzie. Warunkiem było podjęcie decyzji w określonym terminie (ostatni wtorek przed turniejem) – podał portal Express.co.uk. Okazuje się jednak, że Polak będzie musiał i tak pojawić się w Anglii. – Mimo wszystko Hurkacz będzie musiał stawić się u turniejowego lekarza, by ten potwierdził diagnozę – dodano.