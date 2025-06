Gorzka pigułka dla Bilińskiego w GP Austrii. Bez punktów przez weekend i spadek w klasyfikacji kierowców

Robert Kubica całkiem szczerze mówi o powrocie do Formuły 1. Jasna deklaracja gwiazdy [WIDEO]

Biliński bez punktu w Austrii. Zanotował mały spadek w klasyfikacji generalnej

Roman Biliński miał trudne zadanie już przed startem sobotniego sprintu. W kwalifikacjach popełnił błąd w trzecim sektorze na swoim decydującym okrążeniu, co dało mu dopiero 18. czas. Dodatkowo, kara cofnięcia o pięć miejsc za incydent podczas GP Hiszpanii zepchnęła go na 23. pole startowe. Mimo niekorzystnej pozycji wyjściowej, Polak pokazał się z dobrej strony. Pewna jazda i korzystanie z zamieszania na torze pozwoliły mu awansować aż o dziesięć pozycji. Przez długi czas utrzymywał się na 13. miejscu, a biorąc pod uwagę niewielkie różnice między kierowcami pod koniec wyścigu, przy odrobinie szczęścia, była nawet szansa na punkty. Niestety, podczas jednej z prób walki o lepszą pozycję na ostatni okrążeniu, Roman zostawił zbyt dużo miejsca rywalom jadącym za jego plecami, co oni błyskawicznie wykorzystali. W efekcie tuż przed metą Polak stracił kilka pozycji i ostatecznie ukończył wyścig na 16. miejscu.

Roman Biliński komentuje 2. miejsce w GP Monaco oraz zwycięstwo Roberta Kubicy w 24h Le Mans

Niestety, kierowca Rodin Motorsport jeszcze gorzej poradził sobie w niedzielę. Polak ruszył z 18. miejsca i choć po walce w sobotę, można było się spodziewać, że teraz będzie mu łatwiej w walce o punkty, to tak się nie stało. Biliński szybko stracił pozycję i zamiast zyskiwać, to tracił kolejne miejsca w trakcie trwania wyścigu. Ostatecznie zakończył rywalizację na 25. miejscu i choć po dyskwalifikacji dwóch zawodników przesunął się na 23. miejsce, nie było to jakimś szczególnym pocieszeniem.

Ostatecznie brak punktów przez cały weekend miał swoje odzwierciedlenie w klasyfikacji generalnej. Do GP Austrii Polak przystępował jako 10. zawodnik w Formule 3. Obecnie spadł na 12. miejsce i do plasującego się na 11. miejscu Theophile'a Naela traci 6 punktów, a 13. Van Hoepena wyprzedza zaledwie o 2. Kolejne wyścigi już w nadchodzący weekend 4-6 lipca na legendarnym Silverstone.